Estreia de Lionel Messi no PSG: Superstar sai do banco; Mbappe marca dois gols na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Reims

REIMS Lionel Messi finalmente fez sua estreia no Paris Saint-Germain no domingo, saindo do banco na vitória do clube por 2 a 0 sobre o Stade de Reims, na Ligue 1. Mas foi Kylian Mbappe quem roubou a cena com dois gols na vitória.

O internacional da França marcou uma vez a cada tempo, até que os torcedores locais gritaram por Messi e foi finalmente recompensado depois que Mbappe marcou o segundo gol. Mauricio Pochettino esperou até os últimos 66 minutos para soltar o lendário argentino, que substituiu Neymar. A mudança significa que teremos de esperar para ver se o trio de Messi, Neymar e Mbappe verá a luz do dia no PSG.

No que diz respeito a Messi e Mbappe, o francês estava claramente muito feliz por estar no mesmo campo com seu ilustre companheiro de equipe e imediatamente o procurou em alguns momentos em que ele poderia não estar com seus companheiros de equipe mais famosos.

Mbappe, de 22 anos, que está intimamente ligado ao Real Madrid à medida que a janela de transferências se aproxima do fim, voltou a sublinhar a sua importância para o Les Parisiens com um desempenho clínico. Mbappe cabeceou após um cruzamento de Di Maria aos quinze minutos e deu o toque final a um rápido contra-ataque aos 63 minutos, continuando a sua forte compreensão com a chegada do Verão Achraf Hakimi.

A melhor chance de Messi havia desaparecido 12 minutos antes do final, após se associar a Mbappe, e o jogador sul-americano foi apresentado ao habitual desarme pesado na Ligue 1, já que Reims às vezes perdia a paciência perto do final.