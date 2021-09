Estoques da Tesla: vendas da Tesla China saltam com estratégia voltada para exportação com o triplo das vendas totais de EV da China

As vendas de veículos elétricos chineses triplicaram em agosto com Tesla (TSLAA China Passenger Car Association noticiou na quarta-feira um grande boom nas vendas lideradas pelas exportações. As ações da Tesla subiram um pouco antes da abertura e ainda estão dentro da faixa de compra.







As vendas de veículos novos de energia (NEV) da China totalizaram 304.000, um aumento de 202% em relação ao ano anterior. As vendas do NEV incluem veículos totalmente elétricos, híbridos e células de combustível. As vendas no atacado de veículos exclusivamente elétricos aumentaram 200%, para 249.000.

As vendas totais da Tesla no atacado chegaram a 44.264 em agosto, um aumento de 34% em relação às 32.968 de julho, mesmo com a escassez de chips continuando a pesar sobre as montadoras. O fabricante de veículos elétricos com sede nos Estados Unidos exportou 31.379 de sua fábrica em Xangai. Isso é 29% maior do que os 24.347 de julho.

As vendas da Tesla em agosto na China aumentaram 32% em relação a maio, o segundo mês do último trimestre. As vendas cresceram 30% nos dois primeiros meses deste trimestre em comparação com os dois primeiros meses do último trimestre.

No entanto, as vendas internas caíram 41% em agosto contra maio, enquanto as exportações aumentaram 172% no mês passado em relação a maio.

Em julho, a Tesla lançou um Modelo Y mais barato e de baixo alcance, feito na China. Seu preço mais baixo torna o carro elegível para subsídios do governo, baixando o preço para US $ 42.600. Isso é cerca de 20% menos do que o Modelo Y de longo alcance.

Com tantos embarques da Tesla na China indo para a Europa a cada mês, os investidores devem olhar os dados trimestrais para obter uma imagem melhor de suas vendas na China.

As vendas domésticas da Tesla China caíram cerca de 16% no segundo trimestre em relação ao primeiro, embora o aumento da produção do Modelo Y tenha impulsionado as vendas. As vendas do Modelo 3, fabricado na China, caíram significativamente em comparação com o primeiro trimestre.

A fábrica da Tesla Berlin está em construção. O CEO Elon Musk sugeriu recentemente que a produção em Berlim poderia começar já em outubro, mas outras indicações apontam para o início de 2022. Em qualquer caso, está se aproximando o tempo em que a fábrica da Tesla em Xangai não exportará muitos carros para a Europa. Isso fornecerá uma imagem mais clara da demanda chinesa.

Problemas de abastecimento também pesam sobre os concorrentes chineses

Alguns dos concorrentes da Tesla na China também viram uma queda nas entregas. Novo (NIO) entregou 5.880 veículos em agosto, abaixo dos 7.931 em julho, mas aumentou 48% ano após ano. Exping (XPEV) entregou 7.214 veículos em agosto, abaixo dos 8.040 em julho, mas aumentou 172% em comparação com o mesmo período do ano passado.

mas, Lee Otto (NoAs entregas de agosto saltaram 9,8% em relação a julho, para 9.433 unidades do Li ONE, único modelo do mercado. As vendas de SUVs, que têm um pequeno motor a gasolina, aumentaram 248% ano após ano.

Desenvolvido por Warren Buffett Globalismo (eu vou) 61.409 veículos novos de energia foram vendidos em agosto, mais de quatro vezes o número vendido um ano atrás. As vendas de veículos elétricos da BYD aumentaram 223%, para 30.382 veículos.

Atraso de produção Tesla

Tesla interrompeu algumas operações em sua fábrica de Xangai no mês passado por cerca de quatro dias devido à escassez global de chips semicondutores, Bloomberg News mencionadoCitando fontes.

almíscar também chilro Principalmente nas últimas semanas, sobre problemas da cadeia de suprimentos que dificultam a produção. Mas nem ele nem a empresa forneceram detalhes.

Do lado positivo, uma grave escassez de chips na indústria automotiva aumentou o poder de precificação para a Tesla e outros.

Na reunião da empresa na semana passada, Musk confirmou que o Cybertruck não estará disponível até o final de 2023. Musk acrescentou que a produção em volume não começará até o final de 2023. O atraso também indica que as 4.680 baterias que os caminhões exigem estão longe da produção em massa .

Musk também tweetou em 1º de setembro que o novo roadster de 1º de setembro deve entrar no mercado em 2023, “presumindo que 2022 não é um grande drama”. A Tesla lançou o Roadster de segunda geração em 2017.

Tesla Stock

As ações subiram 0,6% para 757,62 pontos, respectivamente mercado de ações hoje. As ações da Tesla subiram 2,6 por cento para 752,92 na terça-feira. Ainda na faixa de compra após evacuar 730 ponto de compra Na semana passada, de acordo com Análise de gráfico MarketSmith. o área de perseguição Ele se estende até 766,50.

Estoque da Tesla contém Classificação RS. De 90 de 99 possíveis Avaliação EPS Ele tem 72 anos. força relativa da linha Subindo. Tesla é Entre os melhores E SwingTrader Contas de dinheiro.

Enquanto isso, as ações da Nio caíram 5,2%, depois que a empresa anunciou planos de vender até US $ 2 bilhões em ações. Stock Li Auto perdeu 2,8% e Estoque Xpeng Caiu 4,8%, depois de ambos terem subido fortemente na terça-feira. XPEV foi adicionado ao SwingTrader na terça-feira.

As ações da BYD, que é listada em Hong Kong e é comercializada sem receita médica nos Estados Unidos, caíram 2%. Na terça-feira, as ações subiram 7%, para 35,25. BYDDF quebrou a linha de tendência no identificador, fornecendo uma entrada antecipada. O estoque tem uma entrada oficial de 36,01.

