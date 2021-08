Este cérebro permaneceu intacto em um fóssil de 310 milhões de anos

O tecido cerebral é naturalmente esponjoso. Ao contrário dos ossos, conchas ou dentes, é rico em gordura e apodrece rapidamente, raramente aparecendo no registro fóssil.

Então, quando Russell Bicknell, um paleontólogo invertebrado da Universidade da Nova Inglaterra, na Austrália, notou um estalo branco perto da frente do corpo de um caranguejo-ferradura fossilizado onde o cérebro do animal poderia estar, ele ficou surpreso. Um olhar mais atento revelou uma impressão extraordinária do cérebro junto com outras partes do sistema nervoso da criatura.

Descoberto a partir dos sedimentos de Mazon Creek, no nordeste de Illinois, remonta a 310 milhões de anos e é o primeiro cérebro de ferradura fossilizado. Dr. Bicknell e colegas relatam Existência no mês passado no Journal of Geology.

“Esses tipos de fósseis são tão raros que, se você encontrar algum, geralmente ficará chocado”, disse ele. “Estamos falando sobre o nível da agulha em um palheiro legal.”