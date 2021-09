Especialistas em saúde pública dizem que a temporada de gripe deste ano pode resultar em hospitalizações triplas, sobrecarregando ainda mais os recursos médicos durante a pandemia.

Nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2018, foto, um assistente médico do Sea Mar Community Health dá uma vacina contra a gripe em um paciente em Seattle. Ted S. Warren / AP Photo

Especialistas em saúde pública disseram que a temporada de gripe deste ano pode levar a três vezes mais hospitalizações, aumentando a pressão sobre o sistema de saúde durante a pandemia. NBC News mencionado.

Centros de controle de doenças Ela relatou que, desde 2010, ocorrem entre 9,3 a 45 milhões de doenças por influenza a cada ano e mais de 200.000 hospitalizações.

oficiais de saúde pública Eles estavam esperando uma “epidemia” no inverno passado Mas apenas 155 americanos foram hospitalizados com gripe entre 1º de outubro e 30 de janeiro, o auge da temporada de gripe. Isso em comparação com 8.633 americanos foram hospitalizados com gripe Durante o mesmo período do ano anterior.

Especialistas disseram que a falta de casos de gripe provavelmente se deve às medidas do COVID-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social. No entanto, alguns agora estão preocupados que a redução nos casos possa significar uma recuperação neste ano.

“O potencial para ‘twindemia’ é real este ano”, disse o Dr. Brian Dixon, diretor de informática de saúde pública do Regenstrief Institute. WTHR.

Em duas novas edições de pré-estudo não revisadas por pares, pesquisadores da Escola de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade de Pittsburgh Estima-se que poderia haver pelo menos 20% mais casos de gripe este ano em comparação com um ano normal ou, na pior das hipóteses, casos duplos.

De acordo com a análise, o número de hospitalizações pode ser três vezes o número normal, com uma estimativa de 600.000 hospitalizações.

Mark Roberts, diretor do Laboratório de Dinâmica de Saúde Pública da Escola de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade de Pittsburgh, disse em um comunicado Comunicado de imprensa À medida que as medidas do COVID-19 ficarem mais fáceis, a gripe e outras doenças respiratórias ressurgirão, mas as taxas de vacinação contra a gripe mais altas podem ajudar a facilitar a hospitalização.

“Nos piores casos, onde uma cepa de influenza altamente contagiosa domina e a vacinação contra influenza é baixa, nossos modelos preditivos sugerem que quase meio milhão de pessoas têm maior probabilidade de serem hospitalizadas neste inverno, em comparação com uma temporada normal de influenza. Vacinando o maior número possível de pessoas contra a gripe será fundamental. Para evitar este cenário.

A análise da universidade indica que 75% dos americanos precisarão de uma vacina contra a gripe para evitar esse pior cenário. Na temporada de gripe 2019-20, 51,8% dos americanos tomaram a vacina contra a gripe e pouco mais da metade a tomou Centro para Controle de Doenças mencionado.

David Kimberlin, codiretor da Divisão de Doenças Infecciosas Pediátricas da Universidade do Alabama em Birmingham, disse à NBC News que já viu crianças hospitalizadas neste verão por doenças respiratórias que geralmente aparecem no inverno, como o vírus sincicial respiratório, difteria. Mão, febre aftosa.

Sean O’Leary, um médico infectologista do Children’s Hospital Colorado, disse: NBC News Em julho, não havia uma explicação clara de por que essas doenças respiratórias são comuns no verão, mas ele disse que um dos motivos pode ser o relaxamento das diretrizes de distanciamento social e o uso de máscaras.

“Há muito mais mistura de pessoas do que costumava ser”, disse ele.

Kimberlin disse ao outlet que seu hospital agora foi ultrapassado pela variável delta e alertou que adicionar um aumento nos casos de gripe à mistura seria “potencialmente desastroso”.

Média dos EUA Hospital 87220 COVID-19 durante a semana passada. Hospitais em alguns paísesespecialmente aqueles com baixas taxas de vacinação Em ou perto da amplitude total.

Leia o artigo original em interessado no comércio