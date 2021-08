Especialistas dizem que a imunidade coletiva é “lendária” com a variante Covid delta

Nesta ilustração, uma mulher tem uma seringa no braço Norfoto | Norfoto | Getty Images

Um importante epidemiologista disse que “não é uma possibilidade” alcançar a imunidade coletiva usando vacinas Covid quando o tipo delta altamente contagioso se espalha. Os especialistas concordam em várias razões pelas quais esse objetivo é improvável – uma imunidade abrangente é alcançada na população e a disseminação do vírus é interrompida. Sir Andrew Pollard, chefe do Oxford Vaccine Group, disse aos legisladores britânicos na terça-feira que, como as vacinas da Covid não haviam impedido completamente a propagação do vírus – as pessoas vacinadas ainda eram capazes de contrair e transmitir o vírus – a ideia de obter imunidade coletiva era “lendário”. “Acho que estamos em uma posição aqui com esta alternativa atual em que a imunidade coletiva não é possível porque ainda pode infectar os indivíduos vacinados”, disse Pollard, um dos principais pesquisadores na criação da vacina AstraZeneca na Universidade de Oxford. “E isso significa que quem ainda não está imune, em algum momento, vai encontrar o vírus. Pode não ser neste mês ou no próximo mês, pode ser no ano que vem, mas em algum momento eles vão enfrentar o vírus e nós não não tenho nada que impeça essa transmissão “. Consulte Mais informação: Pessoas totalmente vacinadas ainda estão infectadas com o vírus Covid. Especialistas explicam por quê

Simplificando, a imunidade de rebanho está relacionada à ideia de que um alto nível de imunidade ao vírus em uma população pode ser alcançado por infecção natural (através da formação de anticorpos quando o corpo luta contra o vírus) e pela vacinação. A última abordagem é preferida porque as vacinas em grande parte criam imunidade sem causar doenças ou complicações adversas à saúde, ao contrário do curso natural da infecção. Os anticorpos obtidos por infecção natural e vacinação geralmente protegem contra infecções futuras. Se um número suficiente de pessoas for imunizado, isso resultará em taxas mais baixas de disseminação de doenças ou vírus na comunidade. Se o vírus tivesse menos chance de se espalhar e se infectar, ele poderia ser amplamente controlado ou mesmo eliminado. Com a imunidade de rebanho, aqueles que não foram vacinados (seja por opção ou porque não podem ser imunizados em um determinado momento – recém-nascidos, por exemplo) estão protegidos pelo nível geral de imunidade presente na população. Os programas de vacinação em massa bem-sucedidos eliminaram em grande parte vírus e doenças infecciosas mortais, como poliomielite, tuberculose e sarampo em partes do mundo, ou foram amplamente suprimidos por meio de programas de vacinação e da imunidade coletiva que os promove.

Pollard observou na terça-feira que Covid e a variante delta maligna atual são diferentes. “O problema com este vírus é [it is] Não sarampo. Se 95% das pessoas forem vacinadas contra o sarampo, o vírus não será transmitido pela população ”. Pollard disse que embora as vacinas Covid possam retardar a propagação do vírus – porque pessoas totalmente vacinadas, mas infectadas demonstraram, em estudos, liberar menos vírus, dando ao vírus menos chance de se espalhar – provavelmente surgirão novas variantes que também se espalharão. “Eu suspeito que o que vai surgir do vírus a seguir é uma variante que provavelmente é melhor na transmissão na população vacinada, o que é uma razão ainda maior para não haver um programa de vacinação para a imunidade de rebanho.” Pessoas totalmente vacinadas estão altamente protegidas de infecções graves, hospitalização e morte por vírus. Nova pesquisa do Reino Unido lançada na sexta-feira também Ele mostrou que as pessoas que foram vacinadas duas vezes tinham três vezes menos probabilidade do que as não vacinadas de fazer o teste para o coronavírus. A pesquisa, liderada pelo Imperial College London, também sugeriu que pessoas totalmente vacinadas podem ter menos probabilidade do que pessoas não vacinadas de transmitir o vírus a outras pessoas.

Os especialistas pedem que todos os indivíduos não vacinados se apresentem, mas problemas estão surgindo em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, com adultos mais jovens que não tomam a vacina. O Dr. Andrew Friedman, leitor de doenças infecciosas da Cardiff Medical School, disse à CNBC na quinta-feira que concordava com a avaliação de Pollard de que a imunidade coletiva é improvável. “A variante delta é altamente transmissível, o que significa que a proporção de pessoas que precisam ser totalmente vacinadas para imunidade de rebanho provavelmente não pode ser alcançada”, disse ele. “As vacinas fornecem proteção muito eficaz contra doenças graves / hospitalização / morte, mas são menos eficazes na prevenção de infecções e doenças leves e sua transmissão, especialmente para a variante delta.” Em países como o Reino Unido, disse Friedman, a imunidade coletiva também é improvável devido ao grande grupo de adolescentes e crianças não vacinados – alguns dos quais terão imunidade após a infecção natural, mas a maioria não. “No entanto, mesmo sem ‘imunidade de rebanho’ completa, quanto maior a proporção da população totalmente imunizada, menor a taxa de infecção na comunidade”, disse ele.

Quando a pandemia do coronavírus começou a se espalhar pelo mundo em 2020, vários governos, como os da Suécia e do Reino Unido, pareciam dispostos a depositar suas esperanças no conceito de “imunidade de rebanho”, dispostos a permitir que o vírus se espalhe entre seus países. População para que a imunidade natural possa ser construída. O Reino Unido logo abandonou essa abordagem, pois logo ficou claro o quão mortal e devastador Covid poderia ser, com milhares de infecções levando a hospitalizações e mortes ameaçando sobrecarregar o sistema de saúde. Alcançar a imunidade coletiva quando se trata da Covid é visto como muito mais difícil por vários outros motivos, incluindo a distribuição desigual da vacina, a frequência da vacina e a mutação do vírus, com novas variáveis ​​ameaçando (mas não prejudicando) a eficácia da vacina da Covid. Consulte Mais informação: Com a disseminação das mutações em Covid, a imunidade coletiva algum dia será possível? Além disso, os especialistas ainda não sabem por quanto tempo dura a imunidade à Covid, embora haja evidências clínicas de que a imunidade ao vírus diminui com o tempo.

