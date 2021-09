Especialistas defendem a aceleração de Portugal rumo à próxima fase da ‘independência’

Poucas horas depois do aviso do especialista em saúde pública Diego Coreia, pode ser necessário um ‘recuo no processo de definição’, dizem os especialistas.

O país está na contagem regressiva para as eleições autárquicas em 26 dias: uma boa circulação de dados permitirá aos socialistas do PS manter o comando da autarquia já existente.

O novo ímpeto para reabrir foi tão significativo que se tornou uma notícia exagerada no noticiário da noite de ontem.

Então, no almoço de ontem, Diego estava saindo rapidamente do fundo da Coreia (Clique aqui), SIC lançou dois recursos que indicam a progressão estelar de Portugal em termos de vacinas Govt. (Clique aqui).

Endossando os dados inegáveis, a emissora explica: “Apesar do elevado número de novos casos, internações hospitalares e óbitos em um platô, com valores maiores que em agosto do ano passado, o entendimento dos especialistas é de que a restauração deve progredir …”

O país chegou à segunda fase uma semana antes do planejado (Clique aqui). Não há razão para que isso não vá para o terceiro nível (mesmo semanas antes do cronograma), especialmente porque a meta de proteção da vacina de 85% está muito próxima.

Roberto Roncan, um psiquiatra sério que foi escolhido para representar o psiquiatra especial, liderou a história para pessoas que aceitaram o Covit como “endêmico”, e a noção de imunidade de rebanho – com eficácia da vacina dentária de contraste delta – era altamente improvável.

Com base nisso, disse ao SIC: “Devemos reabrir abertamente a comunidade”. “Precisamos abrir a economia e tentar lidar com o vírus da maneira mais normal …”

Ele disse que a economia e o país não fecharão no inverno por causa da gripe, acrescentando que seria “positivo” considerar o vírus como contagioso no longo prazo.

Quando os bares e discotecas forem reabertos, serão três de acordo com a restauração; Quando os restaurantes não estão mais abaixo da capacidade.

No entanto, com o uso contínuo de testes negativos / certificados digitais da Covid, o acesso provavelmente será condicional.

