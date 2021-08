Eric Stonestreet está noivo de sua amiga Lindsey Schweitzer

Eric Stonestreet fez a pergunta.

Estrela de “Modern Family” acionado Para sua ex-namorada Lindsay Schweitzer, ele anunciou nas redes sociais.

Stonestreet postou uma série de fotos dele e de Schweitzer no domingo posando com seu anel de diamante em exibição e brincando com a legenda: “Ela disse: ‘Pedi ao pessoal dela para ligar para o meu.

A estrela de “A Vida Secreta dos Animais de Estimação” mostrou suas emoções hilariantes no carrossel, enquanto Schweizer representou o carisma em cada um deles.

Os amigos da lista A de Stonestreet parabenizaram-no imediatamente na seção de comentários.

“Oba !!! Estamos muito felizes por você”, escreveu Gwyneth Paltrow.

“Parabéns duuuuuuuuuuude !!! O ator Zachary Levy escreveu.

A ex-co-estrela do Real Housewives of New York City Bethenny Frankel também se juntou à diversão, escrevendo “YES”.

A maquiadora de celebridades Bobbi Brown imediatamente prometeu seus serviços, dizendo: “Muito legal. Estarei lá para preparar a noiva. E o noivo ❤️.”

Stonestreet, 49, conheceu Schweizer, uma enfermeira pediátrica, no fim de semana Big Slick da instituição de caridade em Kansas City em 2016.

O casal de longa data se conheceu em 2016. AFP via Getty Images

A atriz de “Identity Thief” falou sobre a então namorada Schweizer para Ellen DeGeneres durante sua participação em 2017 em seu talk show.

“Sua namorada é linda – eu a conheci nos bastidores”, disse DeGeneres. “Ela é enfermeira. Isso é bom para você, porque você está doente.”

“Eu também sou um garoto grande. Isso me acalma – me acalma os nervos. Stonestreet admitiu.” Você poderia dizer, certo? O que você está olhando, senhora ?! Ele gritou de brincadeira para uma mulher na platéia antes de acrescentar: “Minha amiga enfermeira vai cuidar de você.”