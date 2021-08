Encontrar uma solução para o aumento dos preços dos imóveis

Os preços dos imóveis subiram em Portugal, enquanto os salários caíram, levando alguns proprietários portugueses a cruzar a fronteira com a Espanha.

Portugal assistiu a um aumento de 86,5 por cento nos preços da habitação na última década, o 8º maior aumento do mundo, de acordo com uma nova pesquisa money.co.uk.

O preço de uma casa em Portugal é de 1.228 () por metro quadrado1.431,83) Em 2010, 2.290 (2.670,11) Em 2020, um aumento de 86,5 por cento. No entanto, os salários médios do país caíram -1,30 por cento, enquanto a inflação permaneceu em 1,06 por cento.

O estudo analisou como o preço médio da propriedade é Países da OCDE Para descobrir quais países viram os custos de propriedade superarem as receitas, que mudaram nos últimos 10 anos e são comparados aos salários médios e à inflação no mesmo período.

Israel é o país que viu o maior aumento nos preços dos imóveis na última década, com o preço médio aumentando 345,7%. Significa £ 1.553 (1.811,09) Os preços das propriedades em Israel agora são em média £ 6.920 () por metro quadrado em 20108.068,72) Por metro quadrado. No entanto, o salário médio do país aumentou apenas 17,5% ao mesmo tempo, enquanto a taxa de inflação era de 0,92%.

A Suíça está em segundo lugar, com os preços dos imóveis subindo 165,5% desde 2021. A Suíça é conhecida por ter o custo de vida mais alto, que aumentou claramente nos últimos dez anos, com os salários médios aumentando apenas 2,4%. Depois da Suíça, os preços dos imóveis aumentaram 162% na Alemanha, enquanto os salários aumentaram 14,2%.

Em comparação, de acordo com a pesquisa, quatro países realmente viram um declínio nos preços das casas na última década. A Grécia viu a maior queda nos preços por metro quadrado (-17,9 por cento), no entanto, o salário médio anual do país também caiu drasticamente em 16,1 por cento.

Uma solução espanhola?

Dado que os preços dos imóveis continuam a subir em Portugal, os salários não seguem a tendência e muitas pessoas em Portugal procuram novas soluções.

Para alguns proprietários de casas, a solução para o problema está na fronteira com a Espanha, onde em algumas áreas a diferença nos preços das casas pode chegar a 50%.

Segundo a reportagem do jornal Express: “A subida dos preços das habitações está a levar os portugueses a procurar habitações além da fronteira.

Embora esta seja uma tendência há anos em países como o Luxemburgo, é um fenómeno novo para Portugal. No caso de uma casa no Chaos ao norte de Portugal, as luzes expresso custam 120.000, enquanto do outro lado da fronteira de Orens, uma propriedade pode ser adquirida por apenas € 44.000.

Os portugueses que vivem perto da fronteira espanhola procuram cada vez mais viver em Espanha enquanto trabalham em Portugal, de acordo com o Expresso.

Outro exemplo da desigualdade nos preços e rendas das casas entre os vizinhos ibéricos pode ser verificado no Algarve, onde uma casa pode ser alugada por 600 € mensais, enquanto imóveis semelhantes na fronteira podem ser alugados pela metade desse valor. Entretanto, em Espanha é possível alugar uma casa em condomínio com piscina, jardins e parque infantil por 450 por mês, enquanto em Portugal é difícil encontrar menos de 50 650.

Mas o que está por trás desse novo fenômeno? De acordo com o Expresso, em Ayamonde, Andaluzia, Muitos dos edifícios que foram projectados para o turismo e abandonados pela crise estão “agora a ser recuperados e começam a ser concluídos”, pelo que são agora colocados no mercado a preços “atractivos”, ajudando assim a atrair compradores portugueses para a fronteira.