Em Los Angeles, esse pico de Covid-19 é diferente de surtos anteriores

Los Angeles – Centro pandemia do covid-19 Na segunda maior cidade da América, passou de favelas lotadas a bairros ricos com residentes mais jovens.

Em todo o condado de Los Angeles, cidades e bairros, incluindo West Hollywood, Venice e Santa Monica estão relatando algumas das mais infecções, embora tenham taxas de vacinação mais altas do que áreas pobres como East Los Angeles, onde Covid-19 correu Os dados de saúde do condado mostram famílias e bairros durante as tempestades anteriores.

Essa mudança é resultado da variante delta, que se espalha mais facilmente entre as pessoas que se reúnem em ambientes fechados como bares, discotecas e restaurantes e pode afetar pessoas vacinadas, segundo médicos.

Los Angeles mostra como a variável delta causa um impulso diferente do que acontecia anteriormente. Algumas outras cidades do país, que enfrentam sinais de aumento, estão tomando medidas como a imposição de máscaras ou Exigir comprovante de vacinação Comer dentro de casa em vez de medidas que incluam bloqueios implementados no início da pandemia.

A última onda de infecções levou as autoridades de saúde pública a renovar os apelos por cautela, independentemente da situação de vacinação, à medida que mais pessoas retornam às atividades pré-pandêmicas. Embora as pessoas totalmente vacinadas tenham menos probabilidade de adoecer gravemente ou de serem hospitalizadas, de acordo com dados de hospitais de todo o país, as autoridades de saúde de Los Angeles agora estão orientando todos a usarem máscaras em ambientes fechados e a tomarem outras precauções, incluindo o distanciamento social, quando possível.