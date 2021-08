Elon Musk diz que a estreia orbital da SpaceX vai enfrentar a FAA em algumas semanas

O CEO Elon Musk diz que o primeiro foguete Starship concluído da SpaceX pode estar pronto para seu primeiro lançamento orbital “dentro de algumas semanas” – muito mais cedo do que o esperado.

Em 6 de agosto, a SpaceX empilhou a mesma nave – Starship 20 (S20) e Super Heavy Booster 4 (B4) – em sua altura total pela primeira vez, criando brevemente o maior foguete já montado. No entanto, essa façanha foi uma oportunidade fotográfica simbólica. SpaceX fez Ele instalou um número sem precedentes de motores Raptor no Booster 4 e na Nave 20 em um período de tempo surpreendentemente curto e ambos os estágios foram tecnicamente planejados para voar, mas a Starship S20 foi descontinuada menos de uma hora depois e enviada de volta à fábrica logo em seguida.

Embora os Raptors tenham sido instalados e empilhados até a altura total de 120 metros (~ 390 pés), nem o impulsionador nem a nave estavam realmente completos e pelo menos 20% de seus motores não foram qualificados no campus de testes da SpaceX McGregor, Texas. Ambos precisaram de uma ou duas semanas de trabalho extra – principalmente apenas conectando os aviônicos e instalando encanamentos secundários e terciários. Curiosamente, em 13 de agosto, a Starship S20 foi mais uma vez movida para o local de lançamento de Boca Chica da SpaceX em um estado parcialmente concluído, onde agora está localizada próximo à plataforma de lançamento orbital por razões desconhecidas.

O primeiro grupo orbital da nave deve estar pronto para voar em algumas semanas, apenas aguardando a aprovação regulamentar – Elon Musk 15 de agosto de 2021

Após vários dias de atrasos, a SpaceX também removeu o Super Heavy B4 de sua plataforma de lançamento orbital e o devolveu ao canteiro de obras em 11 de agosto, onde as equipes ainda estão trabalhando no acabamento de pequenos encanamentos e aviônicos. Como a nave 20, todos os seus Raptors foram removidos logo após seu retorno, permitindo que ambos completassem os testes à prova de congelamento sem arriscar dezenas de motores de foguete potencialmente navegáveis.

Como todos os modelos de espaçonaves anteriores, os testes de ‘anticongelamento’ incluirão o carregamento da Nave 20 e do Booster 4 com nitrogênio líquido ultra-frio (LN2) e simular o peso extremo e a pressão térmica do oxigênio líquido real (LOx) e metano ( LCH4) sem um propulsor. Risco de incêndio catastrófico ou explosão se ocorrerem anomalias.

Por mais de um mês, a SpaceX também equipou uma das duas montagens de lançamento semiorbitais com aríetes hidráulicos especiais que irão simular o empuxo ao nível do mar da nave 20 e três motores Raptor otimizados para vácuo – o primeiro protótipo de nave estelar em tal configuração. O mesmo aconteceu com o Booster 4 e a SpaceX equipou um novo gabarito de teste com nove aríetes hidráulicos marcados “B4” – aparentemente com a intenção de simular o impulso de nove motores empurrando contra o disco de impulso do Super Heavy. Além disso, um kit de teste de chassi muito maior, apelidado não oficialmente de “Can-breaker”, foi concluído após cerca de 6 semanas de trabalho, levando muitos a supor que o Booster 4 seria o primeiro superpesado a ser exposto a uma simulação de empuxo massivo de 29 motores Raptor.

No entanto, no início desta semana, a SpaceX desmontou as seis gavetas hidráulicas instaladas no Monte B E Remova todos os 9 aríetes do gabarito aparente do Booster 4. Então, a Starship S20 foi empurrada de volta para o lugar próximo ao suporte orbital de lançamento – não o suporte semiorbital que havia sido cuidadosamente preparado para sua campanha de teste poucos dias antes. Na época, a única explicação prática – exceto por algum tipo de mal-entendido catastrófico – era que a SpaceX descartou planos aparentemente à prova de frio para a nave 20 e o Booster 4 Com Raptor simulado.

Até agora, todas as grandes mudanças de design na divisão de motores da nave estelar sujeitou o primeiro protótipo – e muitas vezes um ou vários tanques de teste – a testes à prova de frio. Com Uma série complexa de aríetes hidráulicos usados ​​para simular o empuxo. Isso recentemente veio à tona com o único tanque de teste BN2.1 Super Heavy da SpaceX, que aparentemente passou em um teste de pressão, compressão e gabarito capaz de simular o empuxo de até oito motores Raptor. No entanto, a SpaceX nunca testou o novo disco de impulso de nove motores do Super Heavy e o fez Certamente A saia de reforço superpesada nunca foi submetida à propulsão combinada de 20 motores fora de borda e 9 motores centrais.

O fato de as complexas plataformas e gabaritos de teste customizados já terem sido montados e instalados para a nave 20 e Booster 4 antes de serem removidos ou desmontados sem uso sugere fortemente que alguém na SpaceX – presumivelmente o próprio Elon Musk – decidiu que esses testes são desnecessários ou que pulá-los vale o grande risco. Na verdade, para a alegação de Musk, ele seguiu em 15 de agosto que o Navio 20 e o Booster 4 poderiam ser empilhados e prontos para voar “dentro de algumas semanas” para se tornar realidade, 14-21 dias simplesmente não é tempo suficiente para provar um resfriado . E E fogo estacionário em ambos os veículos; Combine fases e realize seu primeiro teste de integração de pilha de nave estelar verdadeiro – talvez até e incluindo uma mistura de pilha completa fria, ensaio úmido ou tiro fixo.

Como o próprio Musk observa, este balé intrincado de modelos de foguetes inéditos pode nem ser a gota d’água para o primeiro lançamento orbital de Starship. Tecnicamente, há algum tipo de interferência legal importante número Caminho para lançar Starship nas “próximas semanas”. Na melhor das hipóteses, a FAA lançará uma revisão ambiental preliminar do local de lançamento orbital da SpaceX Starship hoje, aceitará comentários públicos pelos 30 dias necessários, liberará imediatamente a Starbase para aprovação ambiental alguns dias após a janela de comentários públicos e, em seguida, aprovar uma licença para o lançamento orbital do South Texas da Starship assim que as permissões ambientais necessárias forem obtidas.

Em outras palavras, o arquivo Melhor– O status de aprovações regulatórias da ETA para o primeiro vôo de teste orbital da nave estelar é indiscutivelmente no final de setembro e quebra o precedente da FAA.Este cenário otimista também é um conto de fadas. Na verdade, um mínimo de 2-3 meses depois, depois A Federal Aviation Administration (FAA) divulgou seu projeto de Declaração de Impacto Ambiental, que é um cenário mais realista para a SpaceX. No extremo oposto, a FAA provavelmente decidirá que a SpaceX precisa concluir uma revisão ambiental inteiramente nova de seu local de lançamento da Starbase, atrasando facilmente o lançamento orbital da nave em 6-12 meses. Isso nem mesmo explica os desafios potenciais iminentes que a SpaceX pode ter que superar para garantir a licença de lançamento orbital da nave estelar.

Dados os desafios que a SpaceX enfrentou na obtenção de uma licença de lançamento suborbital diluída para testes de vôo de espaçonaves de média altitude, não é inconcebível que a FAA irá anexar alguns até longe Restrições onerosas a esta licença. No final, apenas o tempo (e o menor indício de movimento real ou urgência na FAA) dirá, e sem dúvida nada se encaixaria melhor nos lugares certos do que o maior, mais poderoso e mais ambicioso foguete já construído – pronto para voar – Em uma nova plataforma de lançamento, apenas aguardando a aprovação regulamentar.

