Ele era o treinador de voz e sotaque e esposa de Richard E. Grant – Prazo

Joan Washington, uma veterana treinadora de voz e sotaque e esposa de um indicado ao Oscar Richard E. Grant, morreu quarta-feira. Grant postou a notícia nas redes sociais na manhã de sexta-feira, mas não deu detalhes.

“Só você, Joanne – o amor da minha vida e a entrega da vida à nossa filha Olivia”, escreveu Grant em um tweet que incluía um vídeo do casal dançando e sorrindo. “Nossos corações estão quebrados pela perda de sua vida na noite passada. 35 anos casados ​​e 38 juntos. Ser conhecido e ver de verdade é seu presente incontável. Não se esqueça de nós, querido Macaco.”

Washington começou sua carreira como treinadora de sotaque no filme de 1983 Barbra Streisand Intel. Ela tem trabalhado continuamente no cinema e na televisão desde então, contribuindo com a educação de voz e / ou dialeto em títulos como Alfaiate, Highlander, Brassed Off, 101 Dálmatas seu complemento, Elizabeth, The Life Aquatic with Steve Zissou, A Mighty Heart, Wah Wah, The Invisible Woman, Crimson Peak, Red Sparrow, The Witches E este ano Encontrando você.

Ela já trabalhou com estrelas famosas como Glenn Close, Emma Stone, Jessica Chastain, Ralph Fiennes, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Emily Watson, Nicholas Hoult, Brendan Gleeson, Vanessa Redgrave, Jason Clarke e Andrea Riseborough.

Além de Grant, os sobreviventes de Washington incluem a filha do casal, Olivia Grant, a diretora de elenco.

Aqui está o tweet de Grant, seguido por algumas outras reações postadas nas redes sociais:

🎵 Só você! 🎵 Joan – o amor da minha vida e doador de vida à nossa filha Olivia. Nossos corações estão partidos pela perda de sua vida na noite passada. 35 anos casados ​​e 38 juntos. Ser conhecido e verdadeiramente visto é o seu dom incalculável. Não se esqueça de nós, doce macaco 💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/YcdVAVK1ja Richard E. Grant 3 de setembro de 2021

My Heart Is Broken Joan Washington teve um efeito profundo em mim, sim como artista, mas principalmente como mulher. Eu olhei para ela. Sua busca pela excelência fez dela uma famosa treinadora de dialetos. pic.twitter.com/6rW2OpYJKs – Jessica Chastain (@jes_chastain) 3 de setembro de 2021

Que mulher maravilhosa era Joanne Washington. E como é devastador dizer “era”. meu coração está partido por Tweet incorporar E Tweet incorporar. Que a memória dela seja uma bênção 🖤 – Nigella Lawson (@Nigella_Lawson) 3 de setembro de 2021

Estamos profundamente tristes com o falecimento da excepcional treinadora de voz e sotaque Joanne Washington. Ela atuou em mais de 80 shows de teatro nacional, incluindo Angels in America, His Dark Materials, Oklahoma! e carrossel. Nossos pensamentos com Tweet incorporar e seus entes queridos. pic.twitter.com/OhdtUMCIun – Teatro Nacional 3 de setembro de 2021