El Salvador começa a comprar bitcoin em massa antes que a BTC se torne licitação legal amanhã – Notícias sobre Bitcoin

O Bitcoin terá curso legal em El Salvador na terça-feira, 7 de setembro. O governo salvadorenho começou a comprar bitcoin antes que a lei entrasse em vigor. As primeiras 200 moedas foram compradas e “mais” está por vir, disse o presidente Neb Pockel.

El Salvador começou a comprar Bitcoin a granel antes que o Bitcoin se tornasse moeda legal

O presidente de El Salvador, Neb Bukele, anunciou na segunda-feira: “El Salvador acaba de comprar as primeiras 200 moedas. Nossos corretores comprarão muito à medida que o prazo se aproxima. ”Por enquanto BTC Por $ 51.691, 200 bitcoins valem cerca de $ 10,34 milhões.

Bukele também tuitou: “Amanhã, pela primeira vez na história, todos os olhos do mundo estarão em El Salvador”. lei de bitcoin no país, Aprovado com sucesso Em junho, ele entrará em vigor na terça-feira, 7 de setembro. O bitcoin legal será introduzido no país junto com o dólar americano. governo recentemente Poste um vídeo Explique o que esperar.

Em preparação para que o bitcoin se torne moeda corrente, o Congresso de El Salvador aprovou uma lei em 31 de agosto para criar um fundo de US $ 150 milhões para facilitar as transferências de bitcoin para dólares americanos. Os recursos para o novo fundo serão redirecionados do atual orçamento do Ministério da Fazenda e serão administrados pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de El Salvador.

Enquanto isso, um número crescente de apoiadores do Bitcoin está planejando este Compra de $ 30 a partir de BTC Para mostrar seu apoio à lei Bitcoin em El Salvador. US $ 30 também é a quantia que o presidente Bukele prometeu dar a qualquer um que use a carteira bitcoin do governo Chivo.

Algumas pessoas planejam gastar mais de $ 30. Restaurante TahinaPor exemplo, ele disse que em apoio à lei do bitcoin de El Salvador, ele “compraria $ 300 a cada hora amanhã”.

De acordo com Bukele, cerca de 200 caixas eletrônicos e 50 agências bancárias que contam com a carteira Chivo do governo estão instalados em várias partes do país onde os usuários podem depositar e sacar dinheiro sem pagar comissões.

No entanto, nem todo mundo está interessado em que o Bitcoin se torne com curso legal em El Salvador. recentemente pesquisa nacional Ele afirma que sete em cada 10 salvadorenhos querem revogar a lei do bitcoin e que até nove entre 10 participantes não têm uma compreensão clara do que é bitcoin.

O que você acha de El Salvador comprando muitos bitcoins e tornando a criptomoeda com curso legal? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons