Edinson Cavani e Fred alertados pelo técnico do Manchester United, Solskjaer, contra a pausa na seleção

Diga a Ole Gunnar Solskjaer Fred e Edinson Cavani Que deveriam colocar o clube à frente do país nesta pausa internacional devido à possibilidade de um período de quarentena de 10 dias em um hotel britânico.

Solskjaer pensa Manchester United E os jogadores internacionais da América do Sul foram colocados em uma “situação impossível” em decorrência das regras de quarentena que geraram um cabo de guerra entre federações e clubes.

A Premier League e a La Liga emitiram duas declarações no início deste mês apoiando as decisões de seus clubes de não liberar jogadores para funções internacionais em países da lista vermelha, o que exigiria quarentena no hotel após o retorno – devido aos regulamentos covid-19.

isso significa Exclusivo O Brasil não vai sair e negará a Edinson Cavani a oportunidade de somar 123 internacionalizações pelo Uruguai.

Três eliminatórias da Copa do Mundo para as nações sul-americanas estão agendadas para o próximo intervalo internacional, o que significa que os jogadores só retornarão na sexta-feira, antes que o United enfrente o Newcastle, no mínimo.

A quarentena de 10 dias os impediria de ficar de fora dos jogos da Premier League contra Magpies e West Ham, bem como da partida de abertura da Champions League na Suíça contra os Young Boys. Solskjaer disse que espera perder mais duas semanas, já que voltam a ficar em forma se os jogadores forem forçados a entrar em quarentena.

Ele disse: “Não quero ser o gerente que está sempre reclamando, mas o fato é que se você tiver que passar 10 dias em uma quarentena de hotel sem a chance de treinar, não haverá chance de manter a forma, você precisa outros 10-14 dias para entrar em forma novamente, então você terá que voar novamente.

“É uma situação impossível para os clubes, é uma situação impossível para os jogadores. Sabemos que aqui existem regras e questões mais amplas, por isso temos de seguir as regras e seguir em frente.

“Eu não quero ser o único a reclamar, mas se houver uma escolha para mim, jogar na Noruega ou jogar pelo Man United, eu sei quem é meu empregador. Sim, é meu país, mas as regras são as mesmas por um momento . De qualquer forma, não sou mais jogador. “.

Os países afetados ainda esperam por uma solução, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, escreveu ao primeiro-ministro Boris Johnson pedindo ao Reino Unido que relaxe as regras de quarentena para os afetados.

Solskjaer acredita que a solução será uma situação ganha-ganha para todas as partes, mas disse que o United cumprirá qualquer decisão final.

“A Premier League tomou a decisão, a La Liga a tomou e, claro, todos esperamos que uma solução seja encontrada, mas deixamos isso para as autoridades”, disse ele.

“É o início de uma temporada muito difícil e longa, uma temporada muito importante, vamos ver o que acontece e esperamos que haja uma solução. Só temos de seguir as regras.”