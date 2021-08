Eagles vs. Patriotas da pré-temporada: 10 jogadores que merecem assistir

a Philadelphia Eagles rosto contra Patriotas da Nova Inglaterra Em exercícios de acampamento conjunto esta semana. Agora as duas equipes se enfrentam em uma partida de pré-temporada.

No entanto, a pontuação não importa tanto quanto o desempenho de alguns jogadores. Existem batalhas de empregos e posições a serem vencidas / perdidas, o que leva a cortes no plantel.

Com isso em mente, aqui estão os jogadores dos Eagles mais interessantes para assistir durante o jogo de quinta-feira à noite contra os Butts. Lembre-se de que os iniciantes podem tocar apenas uma ou duas cordas (no máximo). Para sua conveniência, incluí os números das camisetas ao lado dos nomes.

1 – Galen Dói – Nº 1

O Hurts está no seu melhor ultimamente, depois de um começo irregular no acampamento. O zagueiro do segundo ano pode manter o ímpeto positivo? Seria bom ver mais do que vimos na semana passada contra Pittsburgh Steelers Em termos de sentir-se calmo e conduzir o crime. Não há problema em dirigir um ou dois carros de desembarque antes de encerrarmos a noite.

2 – Defonta Smith – # 6

Não está claro se Smith realmente jogará contra os Bates. A escolha dos Eagles no primeiro turno para 2021 voltou ao treinamento da equipe na terça-feira, mas não viu golos. Ele também não teve nenhuma repetição no 1 contra 1, o que me faz pensar que os Eagles se sentiam confortáveis ​​com ele para corridas e lançamentos e tal, mas sem realmente ver os gols. Talvez seja esse o caso para o jogo desta noite. Ou talvez Smith não jogue nada. Claro, seria ótimo vê-lo tendo uma ou duas grandes capturas, mas talvez tenhamos que esperar até a próxima semana para realmente vê-lo em ação.

3 – Galen Rigare – # 18

Ao contrário da semana passadaNão vou colocar o Quiz Watkins na lista desta semana. Watkins já mostrou o suficiente neste verão que, mesmo que não faça nada contra os Bates, não é grande coisa. O mesmo não pode ser dito de Rigor. A escolha dos Eagles no primeiro turno para 2020 mereceu muito barulho devido ao seu impressionante golpe com uma mão contra o zagueiro Butts em uma partida de 1×1. Mas ele foi essencialmente invisível na sessão de treinamento da equipe. Podemos ver o Rigor causar um grande impacto em 11 contra 11? E pode finalmente oferecer um desempenho “limpo”? Talvez você faça algumas boas jogadas sem nenhuma das performances obviamente ruins para acompanhá-las? Fazer isso ajudará muito a fazer as pessoas acreditarem que ele realmente ultrapassou o limite. Caso contrário, pode ser apenas um jogador constantemente inconsistente.

4 – Travis Fulgham – Nº 13

Como escrevemos sobre isso recentementeFulgham não está passando o verão que os abutres gostariam de ver. Houve muitas quedas e agarramentos fortes não fez. Fulgham nem mesmo viu um alvo no caso da semana passada. Ele pode aumentar seu estoque com um grande show esta noite. Caso contrário, fica para trás no perfil do wide receiver. Atualmente se parece com um WR4 na melhor das hipóteses.

5 – Kenny Jenwell – # 14

Vamos começar com o tom: acho interessante como a maioria deles começou a chamar Steven Nelson de “Steve” porque ele disse que preferia esse nome, mas parece que muitos ainda se referem a Kenneth Jenwell pelo nome completo em vez de sua preferência declarada por ” Kenny “. Não importa como você chame isso, esta noite é um grande jogo para os Eagles na quinta rodada de 2021. Seria de se supor que os Eagles poderiam bloquear Miles Sanders novamente. Jordan Howard não precisa de muitos touchdowns. Kerrion Johnson está no reserva lesionado e Jason Huntley está com uma lesão. nas costelas. Este cenário faz de Gainwell o favorito para receber mais toques de backhand. Kenny G mostrou alguma esperança na semana passada depois de não estar com sua melhor aparência no acampamento. melhor no novato novamente. E como ele lida com mais tamanho de papel.

6 – Kvonne Wallace – # 42

Wallace voltou ao campo relativamente rápido, tendo originalmente julgado “semana a semana”. Depois de perder o jogo da semana passada, Aman Year Two tem alguns motivos para se recompor. Faria sentido para os Eagles começarem ao lado de Anthony Harris para ver como Wallace lida com o ataque de primeira equipe de Bates. O que, a propósito, pode ser para se vingar de Wallace depois que ele estava tirando sarro de Cam Newton na prática. Seria particularmente interessante ver como Wallace é usado. Ele tem um histórico de ser capaz de jogar na caixa desde a época da faculdade, mas os Eagles também o usam como uma proteção gratuita no back-end. Quão eficaz é nesses looks? Wallace pode se estabelecer como um aprendiz temporário ao lado de Anthony Harris até o retorno de Rodney MacLeod?

7 – Patrick Johnson – # 48

Terceiro membro do Eagles 2021 NFL Draft O capítulo faz a lista neste lugar. Johnson havia se encontrado recentemente com atores do primeiro time no “papel de Anthony Barr”, anteriormente desempenhado por Jennard Avery e Joe Ostman. Johnson desempenhou um grande papel no treino de terça-feira, deixando um passe para Newton para bloquear o campo largo. Ele pode piscar novamente na quinta-feira? Pode ser necessário para confirmar seu lugar na lista conforme aparece atualmente no balão.

8 – Jack Stoll – # 47

Com Terry Jackson está ausente por 8 a 10 semanas, os abutres têm um limite estreito para sua descoberta. Eles podem levar Jackson em seu elenco original de 53 jogadores para que possam colocá-lo em uma posição de reserva lesionada com a capacidade de revitalizá-lo mais tarde na temporada. Mas os Eagles precisarão de um terceiro tight end no curto prazo. Eles provavelmente manterão Zach Erts e liderarão com ele, Dallas Guedert e Richard Rodgers no trio principal. Se Ertz se foi, o que ainda parece possível, eles precisarão de alguém atrás de Goedert e Dick Rod. Digite: Jack Stoll? A assinatura do revendedor grátis não-projetada de 2021 ganhou a maior e mais nova garantia de classe UDFA da Eagles. Ele tinha um acampamento relativamente quieto, onde Jackson conseguiu todos os gols e atenção. O ferimento de Jackson pode abrir a porta para Stoll se apresentar em alguma capacidade.

9 – T.Y. McGill – # 76

Com Javon Hargrave de fora, valerá a pena assistir quem começa ao lado de Fletcher Cox lá dentro. Pode ser McGill. O jovem de 28 anos teve um verão muito bom. Ele definitivamente superou Hassan Ridgway. McGill é um jogador que os Eagles podem perfeitamente cortar e trazer de volta depois da primeira semana para evitar garantir seu salário sazonal como veterano. Mas pode ser melhor do que estar separado.

10 – Arjen Cebus – nº 8

Siposs fez uma aparição animadora na NFL na semana passada, com média de 55,8 em quatro bolas. Também não houve problemas com a suspensão, já que Jake Elliott foi perfeito em todos os seus chutes. Mas, por falar em Elliott, os Kegels podem não jogar esta noite. Ele apareceu no relatório de lesão esta semana como um “dia a dia” com um problema no tornozelo. Então, os Eagles podem ter que receber chutes de Siposs em vez disso? No mínimo, ele pode substituir Elliot na missão inicial. Ou talvez Elliot seja bom o suficiente para jogar e isso é discutível. O chute Siposs ainda valeria a pena assistir nesse caso.