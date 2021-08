Dwayne ‘The Rock’ Johnson responde a um policial sósia: ‘Fique seguro, irmão, e obrigado pelo seu serviço’

Dwayne The Rock Johnson Respondeu a vírus recentes tik tok Compare com o Condado de Morgan, Ala. xerife Tenente o nome da coisa Eric Fields.

A estrela de “Jungle Cruise” acessou o Twitter na segunda-feira e mostrou sua natureza charmosa e prática.

“Oh s-t! Uau,” o de 49 anos livros.

“O homem da esquerda é mais legal”, disse ele, referindo-se aos campos.

A estrela de ação acrescentou: “Fique seguro, irmão, e obrigado por seu serviço.” Um dia estaremos bebendo Teremana e eu preciso ouvir todas as ‘histórias do rock’ porque eu sei que você entendeu [face with tears of joy, smiling face with horns, fisted hand and tumbler glass emojis] # Oh senhor “.

DWAYNE ‘THE ROCK’ OFICIAL DE JOHNSON LOOKALIKE VAI PARA A VIRAL, USA A FAMA POR UM BOM MOTIVO

Enquanto isso, Fields está envolvido em Entrevista com o afiliado WBRC da Fox E “Sempre foi uma piada constante de pessoas dizendo que eu pareço com The Rock ou … Vin Diesel e eu continuamos com isso.”

Sua esposa também gostou da comparação divertida.

“Ela adora”, disse Fields em uma posição relaxada e um sorriso de orelha a orelha, assim como “Velozes e Furiosos”. Estrela.

Mas Fields não guardou sua nova fama para si mesmo. Isso aumenta a conscientização do sargento. Chris Dillard, um veterano da aplicação da lei de 26 anos e modelo para muitos no departamento do xerife da Morgan Co. que foi recentemente diagnosticado com ALS.

“Conhecer Chris Dillard significa gostar dele”, afirmou uma postagem do GoFundMe. “Ele tem a reputação de ser um excelente oficial / deputado, mas é um homem melhor. Seu senso calmante e palavras de sabedoria são bem-vindos em qualquer conversa. No entanto, é o coração terno que ele mostra para sua equipe que se destaca.”

DWAYNE ‘THE ROCK’ JOHNSON diz que não é uma daquelas celebridades que não tomam banho regularmente

“Ele é apenas um marido e um pai e … um oficial realmente excelente”, repetiu Fields. “Tive que tirá-lo do campo quando foi diagnosticado porque ele queria continuar trabalhando ao lado desses caras.”

No final, Fields disse que queria usar sua aparência para aumentar a consciência sobre Dillard.

“Eu só estava pensando, estava rezando, estava treinando … eu disse … o que devo fazer com isso?” Fields foi esclarecido em resposta à popularidade do TikTok. The Dillard’s Warriors GoFundMe tem procurado arrecadar fundos para o tratamento de Dillard nos próximos meses para mitigar o impacto da doença, e arrecadou quase $ 8.000 dos $ 35.000 solicitados até agora.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Mas, como aponta Fields, o dinheiro não é o único recurso que pode ajudar a combater a condição de Dillard. Ele observou: “Não estou dizendo que precisamos de muito dinheiro, mas orações e apoio … isso significa tudo.”

Ryan Tillman, da Fox News, contribuiu para este relatório.