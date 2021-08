Duas pessoas morrem no Japão após serem baleadas pelas vacinas Moderna – governo do Japão

Frascos com o rótulo “Coronavirus / COVID-19 Vaccine Only” e uma seringa médica na frente do logotipo Moderna exibido nesta ilustração tirada em 31 de outubro de 2020. REUTERS / Dado Ruvic / Foto de arquivo

TÓQUIO (Reuters) – Duas pessoas morreram após tomarem posse da Moderna Siga favorito O Ministério da Saúde do Japão disse no sábado que as vacinas COVID-19 estavam entre muitas que foram suspensas depois que os contaminantes foram descobertos.

Os homens na casa dos 30 anos morreram neste mês poucos dias após receberem sua segunda dose de Moderna, disse o departamento em um comunicado. Cada um tinha uma chance de um dos três grupos da indústria até quinta-feira. As causas da morte estão sendo investigadas.

Japão parou 1,63 milhão de doses de Moderna usadas Enviado para 863 centros de imunização em todo o país, mais de uma semana depois, do distribuidor local, Takeda Pharmaceutical Co. (4502 T)-Receber relatórios de contaminantes em alguns frascos. Consulte Mais informação

“Atualmente, não temos evidências de que essas mortes foram causadas pela vacina COVID-19 da Moderna”, disseram Moderna e Takeda em um comunicado no sábado. “É importante que uma investigação oficial seja conduzida para determinar se existe alguma ligação”.

O governo afirmou ainda que não foram identificados problemas de segurança ou eficácia e que a suspensão dos três lotes da Moderna foi uma medida de precaução.

Fumi Sakamoto, diretor de controle de infecção do Hospital Internacional St. Luke’s em Tóquio, alertou contra a ligação dos tiros às mortes relatadas no sábado.

“Pode haver apenas uma relação temporária entre vacinação e morte”, disse Sakamoto à Reuters. “Há muitas coisas que ainda não sabemos para chegarmos a qualquer conclusão sobre esses dois casos.”

A emissora japonesa NHK, citando fontes do Ministério da Saúde, relatou que se acreditava que os contaminantes encontrados em alguns frascos no Japão eram partículas metálicas.

O Japão administrou mais de 124 milhões de injeções da vacina COVID-19, com cerca de 44% da população totalmente vacinada.

Até 8 de agosto, 991 pessoas morreram no Japão após receber a vacina Pfizer Inc e 11 após receber Moderna, mas uma relação causal entre as injeções e mortes não foi comprovada, de acordo com o Ministério da Saúde. As reações adversas foram relatadas a uma taxa de 0,01% por injeção Moderna.

Nas mortes relatadas no sábado, cada homem desenvolveu febre no dia seguinte à segunda dose e morreu dois dias depois. Um funcionário do Ministério da Saúde disse a repórteres que não havia evidências de que seus tiros continham contaminantes.

