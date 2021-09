Drake está vazando a faixa quando Certified Lover Boy se torna o álbum mais reproduzido do Spotify em um dia

Drake alimentou sua rivalidade com Kanye West novamente quando tocou uma faixa inédita do novo álbum de West, Donda, que estraga o rapper Certified Lover Boy.

A estrela, de 34 anos, foi ao Sirius XM na madrugada de sábado, 4 de setembro, e jogou Life of the Party com Andre 3000.

A vida da estrela do partido Degrassi torna-se realidade várias vezes, assim como a do criador de sucessos Day ‘n’ Nite Kid Cudi. Os dois trabalharam como dupla de hip-hop Kids See Ghosts.

Versão estranha: Drake tocou uma faixa inédita do novo álbum de Kanye West, Donda, estragando o rapper certificado Lover Boy

Take Live Shots: Song of the West, Life of the Party, Confira o nome da estrela de Degrassi várias vezes, bem como o criador de sucessos de Day ‘n’ Nite Kid Cudi.

Na música, West, 44, o rap, ‘Eu coloquei Virgil e Drake no mesmo roteiro // Não era sobre combinar Arc’teryx ou vestir-se // Diga a esses homens adultos para parar de ser engraçados idiotas “.

Drake menciona novamente no final do clipe, dizendo que ele disse a ele para parar de jogar e então disse que seu colaborador eterno “enviou esta mensagem para todos”.

O marido de Kim Kardashian poderia se referir a um texto de grupo que ele enviou, onde o oponente de Drake adicionou Pusha-T à conversa.

Drama de texto em grupo: o marido de Kim Kardashian parece estar se referindo a um texto em grupo que ele enviou, onde o inimigo de Drake, Pusha-T, acrescentou à conversa

Ele não é o único tirando fotos: Drake parecia estar se referindo a West nas letras de seu novo álbum

West também colocou uma foto do vilão do Batman, The Joker, no chat e escreveu: ‘Eu vivo para isso. Eu estive apaixonado por pen nerd ass jock n ***** como você minha vida inteira. Você nunca vai se recuperar. Eu prometo.’

West não é o único entre o casal a pagar. Em Certified Lover Boy, Drake aparentemente aludiu à identidade de seu rival através do rap, “Dê este título ao seu motorista, faça dele o seu destino / ‘Apenas mantenha um emprego por desespero / Isso sou eu alcançando’ o meu estado meditativo mais profundo / Enquanto você está aí tentando excitar A admiração da nação / mente imprudente com “especulação”.

Embora o par já tenha sido uma rivalidade amistosa, uma série de eventos mudou a dinâmica do par. Drake estava romanticamente ligado à ex-Amber Rose de West em 2015 e, embora os dois tenham anunciado planos de trabalhar em um álbum juntos em 2016, isso nunca se concretizou.

West acessou o Twitter no final de 2018 para acusar Drake de “ameaçar” sua família. No ano passado, ele exigiu um “pedido público de desculpas de J Cole e Drake para começar imediatamente”.

Não é mais amigável: o casal, que a viu em 2015 com Kenny Burns, costumava ser rivais amigáveis, mas seus relacionamentos românticos parecem tê-los empurrado para um conflito.

Rivalidade ganha-ganha: a briga do marido pode realmente ajudar no fluxo dos números. Certified Lover Boy se tornou o álbum mais transmitido em um único dia

A carne do marido pode realmente ajudar nas vendas de discos. O Spotify anunciou via Twitter que o novo álbum de Drake, Certified Lover Boy, se tornou o álbum mais transmitido do serviço de streaming em um único dia.

O outro registro de Drake, Scorpion, anteriormente manteve o registro que o representante do Spotify disse composto.

Mas Drake não está competindo apenas consigo mesmo. O recorde de 2021 para a maioria das transmissões no primeiro dia foi estabelecido por Olivia Rodrigo Sour e depois ultrapassado por Donda no início desta semana.

O Certified Lover Boy apresentou artistas como Jay-Z, Kid Cudi e Lil Wayne. Espalharam-se rumores de que o artista estaria coordenando o lançamento de seu álbum com o de Donda para competir com o décimo álbum de West.