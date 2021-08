Dow reverte enquanto House abre caminho para fatura de infraestrutura de um trilhão de dólares

O Dow Jones Industrial Average reverteu para baixo na quarta-feira, quando a Câmara dos Representantes deu lugar a uma votação no final de setembro em um projeto de infraestrutura de quase US $ 1 trilhão. O líder do Dow Jones Salesforce anunciará os ganhos após o fechamento.







X









Entre o Líderes Dow JonesE Uma maçã (AAPL) perdeu 0,3% na quarta-feira, enquanto Microsoft (MSFT) diminuiu 0,5% em mercado de ações hoje. Home Depot (HD) sem um novo ponto de compra após a última tentativa de fuga.

Após o fechamento na quarta-feira, o líder de software da Dow Jones força de vendas (CRM) apresentará seus resultados de lucros trimestrais.

gigante do carro elétrico Tesla (TSLA) para estender sua seqüência de três dias de vitórias, com alta de 0,2% na quarta-feira. O líder EV na faixa de compra está de volta.

Entre as principais ações para comprar e assistir, Airbnb (ABNB), mercado livre (barco) E nvidia (NVDA) em ou perto de novas áreas de compra.

Airbnb, Microsoft e Tesla são Tabela de classificação de ações do IBD. Nvidia é um arquivo IBD SwingTrader Contas de dinheiro. era nvidia Apresentou Nesta semana Ações perto da área de compra vertical. Airbnb. Era Estoque de terça-feira do IBD.

Dow Jones hoje: a Câmara abre caminho para a votação

Após a abertura do mercado de ações na quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,15%, enquanto o S&P 500 ganhou 0,1%. O Nasdaq Composite Index está em alta de 0,1% nas negociações da manhã.

No final da terça-feira, a Câmara dos Representantes aprovou uma medida aprovando um esboço de orçamento de US $ 3,5 trilhões por 220-212 votos.

Parágrafo terça-feira A partir da estrutura orçamentária abre-se um processo, conhecido como reconciliação, que permite aos democratas aprovar um amplo pacote de provisões de saúde, educação e clima no Senado sem o apoio do Partido Republicano, desde que todos os 50 senadores da bancada democrata os apoiem. o Senado aprovado O mesmo planejador de orçamento no início deste mês.

A Câmara dos Representantes votará agora a conta de infraestrutura de US $ 1 trilhão até 27 de setembro. O Senado aprovou o projeto de infraestrutura em 10 de agosto.

entre Fundos negociados em bolsaInnovator IBD 50 (cinquenta) subiu 0,9% na quarta-feira. Nasdaq 100 Index Tracker Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) subiu 0,1% na manhã de quarta-feira. Enquanto isso, o SPDR S&P 500 ETF (espião) menos de 0,1%.

O mercado de ações continua em alta

Os três principais índices de ações – o Dow Jones Industrial Average, Nasdaq e S&P 500 – procuram estender sua recuperação do nível de suporte de 50 dias com ganhos modestos na manhã de quarta-feira. O Nasdaq e o S&P 500 procuravam estender seus períodos de vitórias para cinco sessões. O Nasdaq e o S&P 500 atingiram altas recordes na quarta-feira.

Grande foto de terça-feira Ele comentou: “Por outro lado, o Nasdaq Composite Index alcançou 15.000 pontos diferenciais pela primeira vez, perfazendo 0,5%. Testar a média móvel de 50 dias há apenas quatro dias mostrou-se crítico. Até agora, a ação, pelo menos em do lado do preço, indica que os investidores institucionais em geral continuam sendo acumuladores líquidos. O volume desacelerou 2% em relação à segunda-feira. “

Para mais comentários sobre o mercado de ações, confira IBD o quadro geral.

Estratégia de ETF no mercado de ações e como investir

Dow Jones Buy & Watch: Home Depot A Home Depot, líder da Dow Jones, está tentando quebrar em 333,55 xícaras com uma alça, mas atualmente está localizada abaixo do ponto de compra, de acordo com IBD Market Smith Análise gráfica. Comprar espaço aumenta 5% para 350,23. As ações caíram 0,1% na quarta-feira. READ China fecha porta parcialmente após um caso Covid Lucro Dow Jones: Salesforce No final da quarta-feira, a Salesforce, empresa líder de software da Dow Jones, anunciará seus resultados de lucros trimestrais. Os analistas esperam que a empresa ganhe 92 centavos por ação sobre vendas de US $ 6,2 bilhões. As ações da CRM estão sendo negociadas em torno de 10%, desde sua alta de 52 semanas.

Ações que você pode comprar e assistir: Airbnb, Mercado Libre, Nvidia

IBD Leaderboard O estoque do Airbnb saltou além de 152,86 pontos de compra durante o adiantamento de 10% de terça-feira. A área de compra subiu 5%, para 160,50, então as ações já se expandiram. As ações caíram cerca de 1% nas negociações da manhã de quarta-feira.

Airbnb. Era Estoque de terça-feira do IBD.

O Mercado Libre caiu 0,5% na quarta-feira, e parece que retornará parte do ganho de 2,5% de terça-feira. O estoque está a apenas 2% de distância de um copo com alça1.899,43 pontos de compra. As ações da MELI também cruzaram um ponto de compra de 1.755,05 pontos criado pela diferença de lucro em 5 de agosto.

IBD SwingTrader As ações da Nvidia estão de volta fora da faixa de compra após 208,85 pontos de compra em base plana, para mim IBD Market Smith Análise gráfica. As ações estouraram na segunda-feira, avançando 5,5% em grandes volumes de negociação. A flecha ultrapassou o topo 5% compram espaço que atinge 219,29. Na sexta-feira, a ação subiu acima de uma entrada antecipada em 207,43.

As ações da Nvidia subiram 2,5% na quarta-feira.

o Verificação de estoque IBD Ofertas Estoque do NVDA Detém 99 perfeitos Classificação de Composto IBD. O rating composto do IBD identifica ações com uma combinação de fortes características fundamentais e técnicas.

IBD Live: Nova ferramenta para análise diária do mercado de ações

Tesla Stock

As ações da Tesla subiram 0,2% na quarta-feira, a caminho de estender sua seqüência de vitórias de três dias. Na segunda-feira, as ações recuperaram o violento ponto de compra de 700,10 profundamente dentro de uma correção após a fraqueza da semana passada e voltaram à faixa de compra. Enquanto isso, uma base grande e profunda continua a tomar forma.

Em 25 de janeiro, as ações da Tesla atingiram um recorde de 900,40, após subir 93% dos 466 pontos de compra em uma xícara com uma alça.

Líderes Dow Jones: Apple e Microsoft

Entre os melhores Ações da Dow JonesAs ações da Apple caíram 0,3% na quarta-feira, após uma ligeira perda na terça-feira que desencadeou uma seqüência de vitórias de três dias. As ações da Apple estão novamente acima de um nível básico na 148ª linha de tendência e na faixa de compra. A ação atingiu uma alta histórica em 18 de agosto em 151,68, antes de reverter para baixo.

A gigante do software Microsoft perdeu 0,5% na quarta-feira, muito longe dos novos máximos de sexta-feira. A Microsoft é cerca de 15% maior do que o ponto de compra básico do copo de 263,29.

Certifique-se de seguir Scott Lehtonen no Twitter em Tweet incorporar Saiba mais sobre o desenvolvimento de ações e o Dow Jones Industrial Average.

Você pode gostar:

Principais ações de crescimento para comprar e assistir

Aprenda como sincronizar o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

Encontre os melhores investimentos de longo prazo com os líderes de longo prazo do IBD

MarketSmith: pesquisa, gráficos, dados e treinamento em um só lugar

Como Encontrar Estoques em Crescimento: Por que o IBD Simplifica Encontrar Principais Estoques