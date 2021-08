Dow Jones Hoje, as ações estão misturadas com uma forte queda em agosto. Facebook, Chipotle perto de pontos de compra; Generac sobe no furacão Ida

As ações de tecnologia lideraram o mercado em alta na segunda-feira, com o índice S&P 500 subindo para uma nova alta, com os investidores movendo-se para encerrar um sólido desempenho em agosto. Os chips e nomes de software mostraram força inicial. Dynavax e seu IPO em Israel na segunda-feira encabeçaram a lista IBD 50, enquanto Generac saltou quando o furacão Ida atingiu a costa do Golfo. Enquanto isso, Microsoft, Apple e Home Depot lutaram hoje pelo primeiro lugar no Dow.







O Nasdaq Composite reduziu seu ganho inicial para 0,3% no mercado de ações hoje. O S&P 500 subiu 0,2%, o suficiente para atingir uma alta. A Dow Jones Industrial Average caiu 0,1%. A julgar pelo seu forte desempenho na semana passada, a ação do mercado desta semana pode ser mais silenciosa, já que os investidores aguardam outro relatório importante da folha de pagamento mensal, que será entregue pelo Departamento do Trabalho na sexta-feira.

Ações de chips subiram depois Micro dispositivos avançados (AMD) anunciou que o Laboratório Nacional de Argonne do Departamento de Energia dos EUA selecionou processadores AMD para alimentar o supercomputador Polaris. As ações da AMD subiram 1,2% para superar o índice Nasdaq 100. nvidia (NVDA), L pesquisa (LRCX) aumentou cerca de 1%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) em 0,4% de ganho antes da comercialização. Nvidia é a tabela de classificação de ações do IBD.

fabricante de chips Grupo DSP. (DSPG) subiu 17%, para liderar a Russell 2000. Fabricante de acessórios para computador emaranhado (filho) ao comprar DSP em um negócio à vista de US $ 22 por ação. Synaptics ganhou 1%.

Tabela de classificação de ações IBD DocuSign (DOCU) liderou os ganhos iniciais entre os nomes de software, um aumento de 1,1% após um preço-alvo da Wedbush. Generac Holdings (GNRC) reduziu seu ganho inicial para 2,3%. A fabricante de geradores de emergência inicialmente saltou quase 5%, com os investidores respondendo às notícias sobre o furacão Ida cortando energia em Nova Orleans.

As ações de tecnologia baseadas na China ficaram sob pressão depois que os reguladores do país emitiram um novo conjunto de regras limitando os jogos online para crianças. provedor de jogos Netease (detector) diminuiu mais de 7%. fabricante de carro elétrico Lee Otto (No) 4,6% após divulgação dos resultados do segundo trimestre.

provedor de serviços de pesquisa médica catal (CTLT) reverteu os ganhos pré-mercado e caiu 0,3% após relatar um forte desempenho financeiro no último trimestre do ano. Este movimento indica que a seta se moverá para estendido, após limpar 124,15 pontos de compra em um base do copo com alça Há uma semana.

Comunicação de vídeo com zoom (ZM), Nordson (NDSN) e Brasil stunico (STNE) Relatório após o sino de fechamento.

Dow Jones Hoje: Apple, Home Depot, Microsoft

Microsoft (MSFT), Uma maçã (AAPL) E Home Depot (HD) subiu mais de 1% para liderar o Dow Jones hoje. Estoque da Home Depot Ele está lutando para manter o suporte na média móvel de 10 semanas, após uma breve pausa acima do ponto de compra básico da xícara de chá com uma alça em 335,55. A ação não caiu mais de 6% daquela marca, fora do gatilho para regra de venda automática. As ações subiram 1,5% na manhã de segunda-feira.

Microsoft Adicionado 1,3%. Lista de Classificação IBD estendida, aumento de quase 14% após a conclusão de um base do copo Compre ponto em junho.

As ações da Apple subiram 1,3%. A Apple também está na tabela de classificação, perto de dois pontos de compra diferentes, e permanece em uma faixa de compra de 152,55, acima de um ponto de compra básico de 145,19 xícaras.

IBD 50, tabela de classificação: Dynavax, Square

Dynavax Technologies (dois) liderado por Lista de 50 IBD, um aumento de mais de 6% à medida que os investidores continuaram a reagir ao lançamento da vacina Covid-19 pela empresa há uma semana. Mais de 600.000 doses da vacina, que foi desenvolvida em conjunto com a Medigen Vaccine Biologics, devem ser administradas na semana passada. As ações da Dynavax subiram mais de 40% na semana.

Também no IBD 50, lista de Ofertas Públicas Iniciais Segunda-feira (MNDY) E proximidade (os documentosAmbos aumentaram mais de 1% no início do comércio. seta da tabela de classificação Campo (hortelã) subiu 1,1% depois de encerrar sexta-feira em uma faixa de compra acima de uma entrada de identificador alternativo em 267,87. A área de compra da Square estende-se a 281,26.

Os mercados externos estão positivos, já que a China continua apertando os parafusos da tecnologia

Os futuros do petróleo caíram ligeiramente, embora os preços da gasolina tenham subido à medida que os mercados respondiam às paralisações marítimas causadas pelo furacão Ida no Golfo do México. Os rendimentos dos títulos caíram, com o rendimento de 10 anos fixando-se em 1,30% contra 1,31% na sexta-feira.

Os mercados da China abriram a semana com uma nota positiva, com a recuperação da semana passada. O Índice Composto de Xangai subiu 0,2%. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,5%. O índice benchmark de Xangai segue para a última sessão de agosto, com um ganho de 3,9% até agora para o mês. Hang Seng caiu 1,6%.

Administração Nacional de Imprensa e Publicação da China Impondo novas regras que limitam os jogos online Para menores de 18 anos, uma hora por dia, três dias por semana, de sexta a domingo. NetEase caiu mais de 7% nas notícias. Entre os ETFs da China, o iShares MSCI China ETF (MCHI) caiu 0,3% nas negociações de pré-mercado. Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) diminuiu 1%. KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) diminuiu 0,4%.

Os mercados europeus defenderam ganhos estreitos no comércio da tarde. O DAX em Frankfurt negociou ligeiramente em alta, enquanto o FTSE 100 em Londres subiu 0,3%. O índice CAC-40 em Paris subiu 0,15%. SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) estava inativo, depois de recuperar 1,6% na semana passada, após testar o suporte na média móvel de 10 semanas. O fundo está sendo negociado a 1% sem entrar em 44,06 enquanto Análise IBD MarketSmith Conta como uma base plana por 11 semanas.

Ações para assistir: Chipotle, Facebook

Chipotle Mexican Grill (CMG) está com um forte avanço de seis semanas e fecha na sexta-feira logo acima de 1.912,85 um ponto de compra. O ponto de compra está em um padrão apertado de quatro semanas, que é mais divergência de alta do que um Três semanas apertadas. A faixa de compra se estende a 2.008,49.

Site de rede social do Facebook (FB) na lista de espera dentro de cinco semanas base plana Com entrada em 377,65. A base é a regra do terceiro estágio, ainda não estágio final. Isso indica que, se ocorrer uma violação, Compartilhamento do Facebook Ainda há espaço para correr. O estoque é mostrado como Líder do setor IBD Sexta-feira.

Nasdaq, Standard & Poor’s 500, Dow Jones hoje

O índice Dow Jones está subindo hoje em direção à sexta sessão desde sua recuperação após testar o suporte na média móvel de 50 dias. O índice está com alta de 1,5% no mês até sexta-feira, bem acima de sua média móvel de 21 dias. É um agosto forte, o mês em que o Dow caiu em média 0,68% na última década. O Dow agora ganhou em seis de seus oito meses no acumulado do ano e permanece em alta de 15,8% no acumulado do ano até sexta-feira.

Para uma análise mais detalhada do mercado de ações atual e sua condição, Estude o quadro geral.

O S&P 500 obteve ganhos em seis das últimas sete sessões. Ele ganhou 1,5% na semana passada depois que a retração parou antes de testar o suporte de 50 dias / 10 semanas. O índice principal está atualmente em uma posição forte, acomodando-se confortavelmente em uma nova máxima, acima da linha de 21 dias e no topo de uma alta de sete meses. Subiu 2,6% em agosto, ante uma perda média de 0,5% nos últimos 10 anos. O índice subiu 20% desde 31 de dezembro.

O Nasdaq Composite avançou em agosto, ganhando 3,1% no mês até sexta-feira. Isso não é incomum, já que o Nasdaq obteve ganhos médios de 0,4% no mês nos últimos 10 anos, contra quedas médias do Dow Jones e do S&P 500. No entanto, em uma base ano a ano, os ganhos do Nasdaq ainda são de 17,4 Está atrás do S&P 500. Mas se transformou em um avanço líder de mercado de 2,8% na semana passada e também saltou para uma nova alta que brilhou com força surpreendente conforme o mercado se aproximava em setembro.

Os estoques de crescimento também foram fortes em agosto. ETF de crescimento iShares Russell 1000 (IWF) em 2,9% no mês até sexta-feira. O salto de 2,1% do fundo na semana passada marcou uma quebra acima de um ponto de compra apertado de três semanas em 284,44. Também há uma entrada alternativa em 284.52. De qualquer forma, o ETF permanece em uma faixa de compra antes da abertura de segunda-feira.

