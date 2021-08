Dow Jones ganha, notícias sobre vacinas Covid impulsionam Pfizer; Branson dispara estoque da Virgin Galactic | investidor de negócios diário

O Dow Jones Industrial Average e o Standard & Poor’s 500 atingiram recordes históricos na sexta-feira. Pfizer (PFE) Stock subiu com a notícia da vacina de reforço Covid, enquanto Walt Disney (dis) desapareceu das altas após um relatório de ganhos positivos. Virgo Galaxy (SPCE) registrou uma queda semanal massiva quando o fundador da notícia, Sir Richard Branson, vendeu US $ 300 milhões em ações.







Algumas ações tentaram uma ruptura, apesar do movimento moderado geral. estoque de saúde inocente (abril) e equipamentos industriais de brinquedos Ingersoll Rand (IR) Ambos passaram nos pontos de venda.

Nasdaq é maior com lag em minúsculas

O Nasdaq Composite conseguiu sair do território negativo, fechando um pouco em alta. jogo de e-commerce ebay (ebay) teve o melhor desempenho, mais de 7%. Baidu (Começar) foi o mais inativo, com queda de 4%.

O S&P 500 atingiu a maior alta do dia, fechando 0,2% acima. Micro dispositivos avançados (AMD) estava entre os de melhor desempenho, com alta de quase 4%.

Visão geral do mercado de ações dos EUA hoje índice Código preço perda de lucro % mudança Dow Jones (0DJIA) 35515,91 +16,06 +0,05 Standard & Poor’s 500 (0S e P5) 4468,09 +7,26 +0,16 Nasdaq (0NDQC ) 14822,90 +6,64 +0,04 Contato 2000 (etc.) 221,08 -2,08 -0,93 defeito 50 (cinquenta) 45,80 -0,36 -0,78 Última atualização: 16h04 ET 13/08/2021

Os setores de S&P foram mistos, com bens de consumo e imóveis apresentando os melhores ganhos. Os recursos financeiros e energéticos foram os maiores retardatários.

Os pequenos limites foram novamente forçados a cair pelos ursos, com o Russell 2000 caindo 0,9%.

As ações de crescimento também sofreram com o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) mergulhando 0,8%. O fundo conseguiu registrar ganho de 2,3% na semana passada.

Dow Jones se estabiliza enquanto as ações da Disney desaparecem

O Dow Jones Industrial Average foi capaz de retornar ao verde após recuar de sua maior alta do dia. Fechou menos de 0,1% superior.

A Disney foi a maior ação da Dow Jones durante a maior parte do dia. Porém, desistiu de boa parte de seus ganhos iniciais, chegando a 1% após Os fortes resultados da empresa no terceiro trimestre tarde na quinta-feira.

A empresa ganhou 80 centavos por ação, superando as visualizações do FactSet por 55 centavos. A receita saltou 45% para US $ 17,02 bilhões, contra estimativas de US $ 16,76 bilhões.

Os 116 milhões de assinaturas da Disney + superaram a audiência da FactSet de 115,2 milhões. ESPN + 1 teve 14,9 milhões e Hulu teve 42,8 milhões.

Ações da Disney Ele está construindo o lado direito de uma nova base. A análise da MarketSmith mostra que há maneiras de alcançar a entrada do padrão de consolidação em 203,12. No entanto, a entrada antecipada em 186,39 também é válida.

Salesforce.com (CRM) O vencedor terminou o dia 1,3% superior. Boeing (BA) foi o pior, com queda de 1,6%.

Notícias sobre vacinas da Covid aumentam estoque da Pfizer

As ações da Pfizer subiram quase 2% após a notícia de que a Food and Drug Administration havia autorizado as doses de reforço da Pfizer /Biotecnologia (BNTX) E Moderno (mRNAVacinas Covid para pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

O principal comitê consultivo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças sobre práticas de imunização também recomendou na sexta-feira que vacinas de reforço sejam dadas a americanos vulneráveis. O CDC deve adotar a recomendação do grupo na sexta-feira.

Isso abrirá caminho para que os instantâneos sejam dados imediatamente aos necessitados.

A Pfizer registrou os melhores ganhos, com BioNTech quase estável. No entanto, esse estoque ainda está em alta de cerca de 14% em agosto, o que está longe da média móvel de 50 dias.

As ações da Moderna também permaneceram praticamente inalteradas, mas subiram mais de 10% até agora neste mês. Também é totalmente livre da seqüência de 50 dias.

Mergulhos de ações da SPCE; Richard Branson vende ações

As ações da Virgin Galactic fecharam mais de 2% com a notícia de que o fundador Richard Branson vendeu outra fatia de sua participação na empresa de turismo espacial esta semana.

Branson vendeu 10,4 milhões de ações da SPCE a vários preços esta semana por meio de seu grupo Virgin Investments. InsiderScore.com Ele disse que a aposta é de US $ 300 milhões.

As ações da SPCE acabaram com uma perda semanal massiva de cerca de 24%. A ação está perdendo força na linha de 200 dias, o que é um sinal de baixa.

O Morgan Stanley baixou o estoque esta semana para o mais fino de igual peso. O relatório indicou que não havia voos planejados, já que a empresa iniciou um período de reforço de oito meses em sua única nave-mãe, Eve.

“Vemos positivamente que a empresa está investindo no aumento de sua capacidade de voos espaciais de longo prazo; no entanto, esses investimentos levam tempo”, disse a analista Kristen Liwag na nota de pesquisa.

Esses estoques passam pelos pontos de venda

A raia de força relativa do Play Healthcare Apria atingiu um novo pico ao sair da base de um copo sem uma alça. O ponto de entrada ideal era 34,60.

A ação tem uma classificação média de EPS de 56 em 99, mas só começou a ser negociada em fevereiro. Orgulho de ser sólido Classificação de acumulação / distribuição de B-.

O estoque de equipamentos industriais da Ingersoll Rand saiu do estilo de fundo plano. O ponto de entrada ideal aqui é 52,22.

A empresa tem uma sólida classificação de EPS de 87, enquanto sua linha de força relativa aumentou recentemente.

Siga Michael Larkin no Twitter em Tweet incorporar Saiba mais sobre ações de crescimento e análise.

