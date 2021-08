Doug Kristens Novo MS Antorina River Boat Portugal

O navio foi batizado com os convidados pouco antes de embarcar na nova balsa do Rio MS Andorinha da Doca, no sábado, para a primeira viagem programada do navio através do Rio Turo, em Portugal.

Os convidados viajaram no 3º dia do 12º dia da excursão “Turo, mais Lisboa e Madrid” da empresa e, após uma estada inicial de duas noites em Madrid, eles foram realizados como parte da cerimônia. O batismo anterior dos barcos do Dock River geralmente contava com a presença de executivos da empresa, dignitários locais, consultores de viagens, fornecedores parceiros e membros da mídia.

Duas funcionárias de longa data que foram madrinhas de Andorinha são Jennifer Dombok, presidente da empresa, e Sharin Cannon, diretora cultural.

Ao anunciar sua eleição como Madrinhas no mês passado, ela observou que “Jennifer e Sharin são o epítome da ética de Duck de cuidar dos outros”. Orienta os parceiros fornecedores sobre o que eles fazem e como o fazem. Dombok e Canon estão com Doc há mais de 20 anos.



O Andorinha foi pensado especificamente para o rio Turo, e a sua decoração e design foram inspirados na cultura e no clima do Vale do Toro. Continuando os temas de design em Andorinha incluem o tradicional porcelanato pintado, ou azulejos, áreas decorativas em todo o navio e metais decorativos. Por exemplo, na área da recepção da Andorinha, existe um grande plafon abobadado personalizado com “ramos” de latão de vinhas verdadeiras.

Desenhado pela Sun Tech de Andorinha, é uma base ideal para desfrutar das paisagens cénicas do Vale do Toro. A SunTech oferece camas diurnas polinésias com relaxamento confortável e à sombra, e uma piscina infinita cinco vezes maior que as piscinas dos outros barcos do cais. Além disso, o SunTech oferece uma churrasqueira ao ar livre com um serviço de bar completo para churrascos casuais para garantir que os hóspedes do Duck fiquem bem hidratados.

O destaque do Sun Deck do Andorinha é o restaurante pop-up, que sobe do cais ao elevador hidráulico e se torna um restaurante totalmente funcional com vista para a paisagem circundante.