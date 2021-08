Diz-se que os iPhones 2021 da Apple têm modo retrato para vídeo

Os próximos iPhones da Apple, provavelmente chamados de linha iPhone 13, serão capazes de escurecer automaticamente fundos de instantâneos como parte de um novo modo de retrato de vídeo, de acordo com a Apple. Novo relatório de Bloomberg. Esse recurso de vídeo cinematográfico é considerado um dos três principais novos recursos de câmera que chegarão aos iPhones este ano. Os outros dois suportam gravação de vídeo ProRes e novas opções de edição de fotos.

As melhorias se juntam a outra atualização de câmera que deve estar a caminho dos telefones deste ano. Em novembro passado, o analista de confiança da Apple, Min-Chi Kuo, disse que os telefones Câmeras ultrarrápidas serão aprimoradasCom uma abertura maior para melhor fotografar com pouca luz.

Há rumores de que um novo recurso de edição de fotos estilo filtro também existe

O suporte ProRes será especialmente útil para editores de vídeo, dando a eles mais controle sobre a filmagem, uma vez que já foi feita. Sua chegada rumores veio depois que o suporte ProRAW foi adicionado à linha do iPhone da Apple no ano passado, permitindo mais flexibilidade durante a edição de fotos. Quando se trata de fotos, Bloomberg Relatórios indicam que os iPhones deste ano terão um novo recurso para edição de Filtros de Estilo, que permitirá aos usuários escolher um estilo para aplicar em suas fotos. Ao contrário de um filtro, o novo recurso aplicará alterações a elementos específicos dentro das fotos, em vez de aplicá-los uniformemente em toda a foto.

Bloomberg Ele repete alguns relatórios anteriores sobre os dispositivos deste ano. Ele diz que os telefones podem ter taxas de atualização mais rápidas, ecoando um boato anterior de que os modelos Pro podem ter este ano Monitores LTPO 120Hz. Todos os modelos do iPhone 13 podem ter entalhes de tela menores, além do tradicional aumento de poder de processamento com um novo chip A15. No entanto, Bloomberg Ele diz que as atualizações deste ano serão “modestas” e haverá a mesma variedade de modelos e tamanhos de tela que vimos no ano passado.

O relatório não diz quando novos iPhones serão anunciados, mas a Apple tende a anunciar seus telefones principais em setembro de cada ano (a exceção foi no ano passado, quando foi anunciado em outubro devido à pandemia). Outros novos produtos da Apple que devem estar a caminho incluem o novo MacBook Pro equipado com Apple Silicon, Apple Watches, AirPods e iPads.