Diz-se que a Nintendo trará os jogos Game Boy e Game Boy Color para Switch Online

A Nintendo pode finalmente estar pronta para trazer sua biblioteca de jogos portáteis para o Nintendo Switch – jogos de Game Boy e Game Boy Color logo estarão disponíveis Mais de 100 jogos NES e SNES que você fornece por meio do serviço de assinatura Switch Online, De acordo com rumores Do podcast “Nate Hate”, confirmado por Nintendo Live Terça e agora novamente sexta por Eurogamer. Não é todo dia que vemos um boato tão forte sobre a Nintendo.

Nenhuma palavra sobre quais títulos podem chegar, e eu não esperaria necessariamente que seus favoritos estivessem entre eles, em particular para começar. A Nintendo fez a curadoria de suas próprias bibliotecas NES e SNES para mudar muito lentamente, alguns São cortes muito profundosE muitos títulos como chãoE Jogador Chrono E Super Mario RPG Ainda desaparecido depois de dois anos.

Mas faz todo o sentido para a Nintendo aumentar o conteúdo clássico, especialmente agora que o Switch entrou tão bem em sua vida e que a Nintendo está de olho em seus concorrentes enquanto eles aproveitam remasterizações, melhorias e patches de última geração que fazem jogos antigos parecerem melhores e seus novos consoles lhes dão uma vida extra.

Isso significa que o lançamento do Game Boy Classic não está acontecendo?

Por um tempo, nós nos perguntamos se a Nintendo ainda irá decair NES Classic E SNES Classic route, que lança mini versões USB de edição limitada do Game Boy ou Nintendo 64 com jogos pré-carregados a bordo também. mas 30º aniversário do Game Boy Ele veio e foi sem o minijogo Game Boy, e agora estamos no meio Escassez global de chips. Eu gostaria de ver mais oportunidades para permitir que novos jogadores se inscrevam nos clássicos antigos, não apenas em termos de Refaz como Link Awakening (Originalmente no Game Boy, Game Boy Color).

Essa é a esperança para o Game Boy Advance também, porque as pessoas jogar novo Medo de Metroid Ela merece jogar sua prequela incrível Metroid Fusion, e alguns dos melhores emblema de fogo Dos jogos que já foram feitos. Óh, e sol Dourado. Eurogamer Ele diz que outros consoles além do Game Boy e do Game Boy Color podem estar “nas cartas”.

Curiosamente, a Nintendo forneceu esta declaração oficial: “Não temos nada a anunciar sobre isso.”

Quais jogos Game Boy e Game Boy Color estão na sua lista? Estou indo com Wario Land E Pokémon Pinball.

O Switch Online custa $ 4 por mês, $ 20 por ano ou $ 35 por ano para uma assinatura familiar.