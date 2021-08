Dívida em Portugal sobe para $ 762,5 bilhões

DPN / Lusa, In Business, Notícias · 21-08-2021 17:04:00 2 Comentários



As dívidas domésticas, corporativas e estaduais aumentaram para US $ 762,5 bilhões, um aumento de 14,1 bilhões no primeiro semestre do ano em comparação com o final de 2020.

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), a dívida do setor não financeiro ascendia a 762.482 milhões em junho de 2021, dos quais cerca de 350 mil milhões pertenciam ao setor público e 412 mil milhões ao setor privado.

De acordo com o banco central, o aumento de 14,1 bilhões em 2020 é o resultado de um aumento de 8,1 bilhões de empréstimos ao setor público e 6 bilhões de empréstimos ao setor privado em comparação com o final de 2020.

Aumento da dívida do setor público “Acima de tudo, o aumento do crédito ao setor financeiro (4,4 bilhões e மற்றும்) e ao exterior (3 3 bilhões) aumentou a partir de aumentos registrados no setor de crédito”.

De acordo com o BdP, no sector privado, a dívida das empresas aumentou 4 mil milhões, sendo este aumento “explicado principalmente por fundos recebidos do sector financeiro (2,2 mil milhões e) e do exterior (1,8 mil milhões obtidos)”.

Os empréstimos individuais aumentaram US $ 2 bilhões, “refletindo um aumento no financiamento do setor financeiro”.

Em junho de 2021, a taxa anual da dívida total das empresas privadas era de 1,6 por cento, 0,1 por cento mais alta do que no final de 2020, enquanto a dívida média das empresas privadas aumentou 1,3 por cento para 2,7 por cento.

A próxima atualização dos dados de crédito do setor não financeiro será feita pela PTP no dia 21 de setembro.