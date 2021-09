Diga Olá para Spotted Skunk Highlights, “Acrobats in the Skunk World”

Conheça o gambá manchado, os “acrobatas do mundo do gambá”. Os cientistas descobriram que existem mais dessas espécies do que pensavam, de acordo com novas pesquisas.

Recentemente, o número acordado foi quatro. Mas um novo estudo publicado na quarta-feira no Journal of Molecular Genetics and Evolution disse que há sete espécies de gambás manchados.

“A América do Norte é um dos continentes mais estudados em termos de mamíferos, e os carnívoros são um dos mais estudados”, disse o autor do estudo, Adam Ferguson, um dos grupos Negaunee. “Todo mundo pensa que sabemos tudo sobre os sistemas dos carnívoros mamíferos, então ser capaz de redesenhar a árvore genealógica do gambá é muito emocionante.”

O skunk manchado é o menor parente do skunk listrado comum. Do tamanho de um esquilo, esses carnívoros esquivos vivem em toda a América do Norte. E quando é hora de assustar um predador, esses pequeninos se levantam e chutam as patas traseiras.

“Quando estão estressados, eles pulam sobre os membros anteriores e, em seguida, chutam os membros posteriores, estouram as caudas e podem realmente caminhar em direção a um predador, fazendo-os parecer maiores e mais intimidantes”, Ferguson Ela disse. Os gambás geralmente voltam para as quatro patas para dar o tiro mortal e controlar o fedorento spray. Sua pequena estatura também não faz com que essas criaturas evitem o combate. Um estudo lançado em 2013 incluiu um Vídeo Um gambá malhado do oeste fica de pé e enfrenta um leão da montanha sobre a carcaça de uma gazela. Para referência, gambás manchados normalmente pesam menos de 2 libras (0,9 kg). Ferguson disse que é apenas mais um exemplo de sua audácia, algo que ele adora nos gambás em geral. Embora o gambá listrado comum tenha feito sua presença conhecida em áreas urbanas, bem como em seus habitats naturais, os gambás listrados não fizeram os mesmos avanços e, como tal, permanecem praticamente fora de vista. Essas criaturas "ambientalmente enigmáticas" vivem em ambientes densos e áreas remotas e parecem menos capazes de se adaptar à urbanização do que suas contrapartes maiores e listradas, disse Ferguson. Por causa de sua agilidade, os gambás-pintados são ótimos escaladores e são mais carnívoros do que outros, alimentando-se de ovos de pássaros, lagartos, cobras e roedores. As corujas selvagens são o principal predador. O fato de os gambás malhados serem tão bons em ficar de olho os torna mais difíceis de estudar. Desde a descoberta do primeiro gambá manchado em 1758, os cientistas se perguntam quantas espécies existem. Ao longo dos anos, as diferenças observadas entre alguns gambás-pintados levaram os pesquisadores a acreditar que existem apenas duas e 14 espécies. A identificação da presença de sete espécies deve-se à análise de dados genéticos do gambá-manchado. Mas, primeiro, Ferguson precisava de amostras para estudar. Caçar gambás não é o trabalho mais fácil – Ferguson e seus colegas fizeram seis viagens ao México para caçar gambás e nunca pegaram um. E se você prender um, é provável que seja pulverizado. “Chamamos isso de cheiro de sucesso porque significa que já tivemos um, e esse é o objetivo final”, disse Ferguson. Ferguson se inspirou para fazer rótulos “Procurados” e distribuí-los por todo o centro do Texas em lojas de rações e áreas onde operam fazendeiros e pescadores. Cartazes descreviam a necessidade de qualquer gambá manchado que pudesse ter sido preso ou encontrado como atropelamentos e apresentava imagens das criaturas. Os pesquisadores se ofereceram para pegar amostras de gambás e armazená-las em um "congelador de gambás" personalizado. Os pesquisadores também confiaram em espécimes das coleções do museu, que incluíam o gambá manchado encontrado na América Central e no Yucatan. No final, eles tinham 203 amostras de gambás manchadas para usar no estudo e na extração de DNA. Dados genéticos revelaram que alguns gambás, que antes eram considerados da mesma espécie, eram na verdade bem diferentes. "Pude extrair DNA de espécimes centenários de museu e foi realmente emocionante ver com quem esses indivíduos estão relacionados. Acontece que um deles era uma espécie endêmica atualmente não reconhecida em Yucatan", disse o autor do estudo. Molly McDonough, professora de biologia da Chicago State University e Pesquisadora Associada do Field Museum, em um comunicado. Uma nova espécie a ser estudada é o gambá-manchado de Yucatan, que tem aproximadamente o tamanho de um esquilo e só é encontrado na Península de Yucatan. Os cientistas também descrevem o gambá manchado das planícies, cuja população diminuiu ao longo do século passado e foi considerada uma espécie em extinção. “O estudo não teria sido possível sem as amostras de museu que tínhamos”, disse Ferguson. “A única razão pela qual conseguimos obter sequências de Yucatan é por causa de espécimes de museus que foram coletados 60 ou 70 anos atrás.” Compreender as espécies individuais de gambás pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre algo exclusivo dessas criaturas: a biologia reprodutiva. Os gambás-malhados podem se reproduzir no outono, mas não dão à luz até a primavera. Em outras palavras, o sistema reprodutivo atrasa intencionalmente a implantação do óvulo no útero. "Ele está em espera há um tempo", disse Ferguson. "Queremos saber por que algumas espécies atrasam a implantação e outras não, e descobrir como essas diferentes espécies de gambás evoluíram pode nos ajudar a fazer isso." O gambá percorreu um longo caminho desde que apareceu pela primeira vez no registro fóssil há 25 milhões de anos, evoluindo e se dividindo em diferentes espécies, respondendo às mudanças climáticas induzidas pela Idade do Gelo. Aprender mais sobre o gambá manchado também pode ajudar os esforços de conservação para proteger esses animais. As gambás têm seu próprio papel no ecossistema, disse Ferguson, consumindo frutas e excretando sementes que ajudam na dispersão das plantas, além de atacar pragas e roedores.

