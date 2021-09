Dicas para uma viagem de autocaravana em Portugal

Os parques de campismo são frequentemente escolhidos por quem decide ir para Portugal. Este ano, existem alguns passos excepcionais que você precisa saber.

De acordo com o DECO, neste momento, a utilização dos parques de campismo não se limita à capacidade máxima. No entanto, os acampamentos podem impor suas próprias regras internas, portanto, seria uma boa ideia entrar em contato com o acampamento para avaliar que tipo de ação está sendo tomada antes de decidir escolher esta viagem.

Os acampamentos devem utilizar equipamentos de proteção individual, incluindo camuflagem ou máscaras, e, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde Portuguesa, descartá-los apenas dentro da sua unidade.

Alguns acampamentos também podem ter um selo limpo e seguro (designado para identificar as atividades turísticas de acordo com as regras de higiene e higiene para prevenir e controlar o Govt-19).

Se está interessado nestas informações sobre limpeza e segurança, pode visitar o site do Tourismo de Portugal para as obter. https://portugalcleanandsafe.com/en. Não se esqueça de que acampamentos são considerados atrações turísticas, então você deve filtrar sua pesquisa usando esta palavra para obter informações rápidas.

Este ano vou fazer uma viagem de motorhome. Ouvi falar do mercado de autocaravanas; Posso confiar nisso?

As pessoas estão cada vez mais interessadas na possibilidade de utilizar uma autocaravana para explorar as rotas e terrenos de Portugal. No entanto, muitas são as dúvidas que suscitam esta opção, pois no pano de fundo deste processo, proliferam-se ofertas tão diversas como o mercado de autocaravanas.

Já existem muitos sites que permitem o aluguer de autocaravanas entre profissionais ou pessoas de diferentes aspetos, criando assim a oportunidade de expandir a oferta. O que os distingue? Em caso de rescisão do contrato com a locadora de veículos motorizados, fica sujeito às regras emanadas do Direito do Consumidor. Portanto, os consumidores podem ser obrigados a cumprir a Lei de Proteção ao Consumidor. Por outro lado, se o aluguel for entre duas pessoas, a situação é diferente.

A DECO aconselha-o a tentar obter primeiro todas as informações por escrito para que possa usufruir deste serviço sem problemas nesta situação.

Este ano, eu e meus amigos entramos em contato com a Climbing, que costumo frequentar, para ver se eu poderia agendar uma aula de ioga para um total de 10 pessoas. Eles me disseram que este serviço não estava disponível porque o Govt-19 havia explodido. Posso reclamar?

Atualmente, alguns serviços geralmente fornecidos por sites podem ser restritos devido a regulamentos aceitos pelas autoridades de saúde. Nesse caso, a reclamação pode ser infundada porque você não reservou o serviço em um estágio anterior ou não pagou por ele, e o motivo da suspensão para evitar a propagação da SARS está relacionado à ação obrigatória-CoV-2.

Para obter mais informações sobre viagens, visite o Guia de Viagem DECO para aproveitar suas férias com segurança https://issuu.com/decoassociacao/docs/turism_and_leisure_guide_-_2021_version-vf