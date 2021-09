Depois do iPhone 13, o futuro do iPhone Mini da Apple está em jogo

Patrick Holland / CNET



Se você preferir Telefones menoresVocê tem algo pelo qual esperar este mês, quando a Apple deve lançar o iPhone 13 Mini como parte do iPhone 13 Alinhados. Mas não fique muito animado com os futuros modelos Mini. Relatórios sugerem que o iPhone 13 Mini pode ser o último iPhone pequeno, após as vendas decepcionantes do iPhone 12 Mini.

Patrick Holland, da CNET, elogiou o iPhone 12 Mini Por seu design de bolso, câmeras de primeira linha e suporte 5G, tudo por menos de US $ 100 iPhone 12. Então qual é o problema? O iPhone 12 Mini parece um pouco perdido na linha do iPhone da Apple. Por US $ 700, dificilmente é um telefone econômico, especialmente considerando que a Apple oferece outras opções baratas, como iPhone SE E iPhone 11. E depois de anos adotando smartphones volumosos, o valor de um mini iPhone não parece certo em 2021.

Consulte Mais informação: Você ainda precisa comprar o iPhone 12 ou um iPhone 11 em 2021? E o iPhone SE?

O iPhone 13 Mini pode ser o último iPhone premium e menor da Apple

A Apple não tem planos de lançar o iPhone 14 Mini no próximo ano, de acordo com um relatório de julho de Crítica Nikkei Asiática. Esta nota de pesquisa de abril foi obtida do Analista da Indústria Ming-Chi Kuo por Rumores de Mac Também foi sugerido que a linha do iPhone 2022 da Apple não terá uma sequência para o Mini.

Será entendido que o iPhone Mini será removido da linha principal da Apple. Relatórios do ano passado indicaram que as pessoas não têm interesse em comprá-lo. A Apple reduziu os pedidos do iPhone 12 Mini No primeiro semestre de 2021 devido à fraca demanda, segundo relatório anterior Crítica Nikkei Asiática Relatório. Pesquisa de contraponto Eu relatei resultados semelhantes No início deste ano, o iPhone 12 Mini representava apenas 5% das vendas nos Estados Unidos da linha do iPhone 12 na primeira quinzena de janeiro.

Se o iPhone 12 Mini não vendeu bem, por que a Apple se daria ao trabalho de lançar o iPhone 13 Mini? Em parte porque o tempo de espera para o desenvolvimento de smartphones é de mais de um ano, de acordo com Ben Stanton, diretor de pesquisa da empresa de pesquisas Canalys. Como tal, pode não ter havido tempo suficiente para a Apple incluir os dados de vendas do iPhone 12 Mini no ciclo de desenvolvimento da geração do iPhone 13.

A Apple geralmente não faz grandes mudanças em sua linha de produtos tão rapidamente. Eles mantiveram o controverso teclado Butterfly em seus laptops MacBook por cerca de cinco anos antes de mudar totalmente para o novo Magic Keyboard, apesar de anos de reclamações de clientes. Nem todo mundo gosta Barra de toque do MacBook ProCinco anos depois, ele ainda é encontrado nos laptops de última geração da Apple.



Agora jogue:

Vê isto:

Os 5 rumores empolgantes sobre o iPhone 13

4:51



Por que provavelmente nunca haverá outro iPhone Mini

Existem duas razões simples que podem explicar por que o iPhone 12 Mini está sofrendo. Por exemplo, a Apple enfrenta muita concorrência Em sua linha de iPhone.

Veja o iPhone 11, por exemplo, que custa cerca de US $ 100 a menos que o iPhone 12 Mini. Embora ela tenha cerca de dois anos, iPhone 11 ainda é um valor incrível A um preço de 600 dólares. O iPhone 2019 da Apple vem com uma tela de 6,1 polegadas, bateria de longa duração, câmeras excelentes e desempenho rápido, já que é alimentado por um processador A13 Bionic relativamente recente. Ele não tem conectividade 5G, suporte MagSafe e o Apple Ceramic Shield mais durável, mas além disso, ele vem com muitos dos mesmos recursos do iPhone 12 (aqui estão todos os recursos principais). Diferenças entre iPhone 11 e iPhone 12)

Consulte Mais informação: iPhone 13 vs. 13 Mini vs. 13 Pro vs. 13 Pro Max: comparação de especificações baseada em rumores

E para aqueles que querem o iPhone mais barato possível sem fazer grandes sacrifícios de desempenho, há $ 399 iPhone SE. Tem um design compacto semelhante ao do iPhone 8O que significa que ele perde o Face ID e o design mais moderno e sem moldura da Apple. mas também Apenas iPhone atual com Touch IDGraças ao processador A13 Bionic, ele ainda fornece bastante potência para um telefone por seu preço e tamanho.

Em outras palavras, não existe um lugar real para o Mini na linha do iPhone 12 da Apple ou do iPhone 13. Não é barato o suficiente para ser um telefone econômico como o iPhone SE, e não há nada que o diferencie do Phone 11.

Sarah Teo / CNET



O outro grande obstáculo para o sucesso do iPhone 12 Mini é que As pessoas simplesmente preferem telefones com telas maiores. Relatórios de Flurry Analytics Inc e Consumer Intelligence Research Partners também observam que 6,7 polegadas iPhone 12 Pro Max Foi o mais popular entre os modelos de telefone 2020 da Apple.

Patrick observou em sua análise do iPhone 12 Mini que alguns podem achar a tela menor do dispositivo menos prática para escrever, ler e ver documentos – tarefas críticas que muitas pessoas usam seus telefones no dia a dia. Este tamanho menor também significa uma bateria menor e, portanto, uma vida útil mais curta. Este é um compromisso que não tenho certeza se muitas pessoas estariam dispostas a oferecer por uma tela menor e um preço um pouco mais baixo.

Além disso, o design compacto do iPhone 12 Mini pode ser menos valioso em um ano, quando muitas pessoas passam a maior parte de seus dias em casa. Quem se importa em ter um telefone mais portátil quando você não vai a lugar nenhum?



Agora jogue:

Vê isto:

Análise do iPhone 12 Mini: há muito o que gostar no telefone …

11h25



A única vez que regularmente me esforço para usar meu telefone com uma mão é durante meu trajeto matinal, porque geralmente pego um poste de metrô. Além disso, um telefone com tela de 6,1 polegadas ou maior pode ser controlado. Também imagino que ter um telefone com uma tela maior e bateria com maior duração foi especialmente importante no ano passado, considerando o tempo que passamos em videochamadas ao longo de 2020.

Finalmente, smartphones grandes não são novos, o que significa que a maioria dos clientes da Apple provavelmente se adaptou para mudar para telas maiores. uma O telefone tem uma tela de 6,1 polegadas Foi considerado grande em 2014, mas hoje é a norma. Você pode ter se assustado em 2014, mas hoje você está acostumado e provavelmente quer uma tela maior.

iPhone 13 e posterior

Para o futuro, parece que a Apple está planejando concentrar seus esforços em smartphones baratos no iPhone SE. novo iPhone SE 3 Um modelo com suporte 5G, o mesmo chip que deve alimentar o iPhone 13 e uma tela LCD de 4,7 polegadas pode chegar no primeiro semestre de 2022, relata o Nikkei Asian Review.

Mas isso não significa que a Apple irá reduzir sua linha de iPhone tão cedo. A família 2022 do iPhone da Apple, que provavelmente se chamará iPhone 14, ainda consistirá de quatro iPhones, de acordo com a Nikkei Asian Review e Kuo. No entanto, a Apple está substituindo o Mini por outra variante de 6,7 polegadas, o que significa que provavelmente haverá duas versões do iPhone 14 Pro Max.

Para 2021, esperamos que a próxima linha do iPhone 13 inclua os mesmos tamanhos de 5,4 e 6,1 polegadas para o modelo padrão da linha do iPhone 12 do ano passado.

o iPhone 13 esperado Ele oferece um design semelhante ao do iPhone 12, mas com uma borda menos fina. Estará entre os maiores sorteios conexão de satélite Para fornecer conectividade mesmo em áreas remotas e novas Recursos de foto e vídeo, para mim Bloomberg E ko. A Apple normalmente fornece a cada novo iPhone uma versão atualizada de seu processador móvel, então podemos esperar algumas atualizações de desempenho no iPhone 13 Mini e no resto da linha.

Provavelmente para a Apple iPhone 13 (e iPhone 13 Mini) lançado em setembro Como tem acontecido nos últimos anos, então espere saber mais em breve. Aqui está tudo o que podemos esperar ver neste Evento da Apple em setembro.