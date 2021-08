Depois de não conseguir partir para o Manchester City, a próxima batalha de Harry Kane é um novo contrato com o Tottenham

Harry Kane não foi capaz de engendrar a transformação exigida dele Tottenham Hotspur para mim Manchester. O talismã do Tottenham e o avançado do Tottenham anunciaram publicamente que pretende regressar ao Tottenham e desistiram dos esforços para deixar o clube numa rede social ontem, e confirmaram que vão assumir um compromisso total com o Tottenham e Nuno Espírito Santo ao longo do percurso da corrida. Próxima temporada da Premier League.

Mas isso não significa que ele parou de lutar. De acordo com Dan Kilpatrick na noite do recorde, se Kane não conseguir seguir em frente, ele agora está disposto a pagar por um novo contrato lucrativo, Ele pede £ 400.000 por semanaIsso o torna um dos jogadores mais bem pagos da liga.

De acordo com o Standard, Kane acredita que sua nova avaliação, dita em £ 160 milhões – mais do que a cidade estava disposta a dar – deve ser refletida em seu salário semanal e, se ele não puder se mover, ele pode pelo menos pegar sua bolsa. E ele tem razão – Kane é mal pago em comparação com os outros melhores jogadores da liga.

No entanto, o presidente do Tottenham Hotspur, Daniel Levy, provavelmente negociará qualquer novo contrato com a mesma agressividade com que fez com o Manchester City. Kilpatrick escreveu que Kane provavelmente também pressionaria por uma cláusula de liberação a ser incluída em qualquer novo contrato, mas com algumas exceções, Levy se opôs veementemente à inclusão dessas cláusulas automáticas. Levy também está relutante em aumentar os salários de Kane, especialmente porque ele ainda tem três anos restantes em seu contrato atual.

Levy quer que Kane prorrogue o prazo de qualquer contrato como parte das negociações, o que pode levar Kane a ser vinculado ao Tottenham pelo resto de sua carreira, preservando a influência do clube se ele tentar outra mudança. O presidente também prefere uma década altamente motivada com recompensas pelo sucesso individual e da equipe.

Eu posso ver a nova lógica de contrato de Kane como uma forma de esfriar o que tem sido uma saga de transição bastante brutal. O que não consigo ver é Daniel Levy concordando em levá-lo à lavanderia. Faça as contas e o salário mais alto não fará sentido financeiramente para o Spurs, especialmente porque Kane está se encaminhando para o que provavelmente serão seus anos de declínio. O que parece mais provável é um novo contrato com os salários atuais de Kane (considerado entre £ 200.000 e £ 250.000 por semana mais incentivos) ou com um ligeiro solavanco mais uma cláusula de dispensa, ou um aumento maior menos uma cláusula de dispensa, mas com anos Adicional ao longo do negócio.

Kane quer ser pago e teria recebido um grande aumento de salário se tivesse conseguido a transferência, e eu entendo isso. No entanto, parece um pouco preocupante que depois que L foi entregue tão grande e público, Kane está pronto para falar com Levy sobre os detalhes do contrato, embora aparentemente ainda tenha sentimentos ruins.

Acho que não ouviremos muito sobre negociações de contrato por um tempo, mas provavelmente acontecerá nos bastidores. É provável que haja um acordo justo em algum lugar aqui que mitigue todas as situações que fariam ambas as partes felizes, ou pelo menos reciprocamente infelizes (que geralmente é o motivo das negociações). £ 400.000 é o que Harry quer, mas talvez ele devesse saber depois de ontem que nem sempre você consegue o que quer.