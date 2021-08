Depois de mudar para o vídeo, a Vice Media personaliza os escritores.

Um mês atrás, a Vice Media anunciou um plano para reduzir o número de artigos de texto que publica no Vice.com, Refinery29 e outros sites de propriedade da Vice em 40 a 50 por cento conforme a empresa muda seu foco para o vídeo. Na quinta-feira, a Vice Media demitiu mais de uma dúzia de funcionários, muitos deles escritores e editores de texto.

Cory Hayek, diretor digital da Vice Media, compartilhou a notícia das demissões com os funcionários na quinta-feira em um e-mail obtido pelo The New York Times. Depois de observar os sucessos recentes no vídeo, incluindo o marco de alcançar 1 milhão de assinantes do TikTok para a Vice Indonésia esta semana, a Sra. Haik descreveu as maiores mudanças da empresa em todo o mundo.

O e-mail continuou: “Como parte desse consenso global contínuo, infelizmente tivemos que dizer adeus a alguns de nossos amigos e colegas hoje. Desejamos a eles tudo de bom e agradecemos por seu serviço dedicado ao longo dos anos.”

Escritores e editores da Refinery29 e Vice compartilharam notícias de seu trabalho terminando no Twitter. Uma pessoa familiarizada com as demissões disse que quase 20 empregos de tempo integral foram cortados, a maioria deles nos Estados Unidos. Os cortes de empregos não afetaram a Vice News ou a Vice World News. A Vice Union disse que 17 trabalhadores foram demitidos da Vice and Refinery 29, e criticou Haik por incluir apenas o fato das dispensas no final de seu e-mail para os funcionários.