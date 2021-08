Dentro da casa de infância antes proibida de Kanye West com Donda

Kanye West está de volta em casa.

O polêmico rapper ainda está desenvolvendo Novo álbum tão esperado, “Donda” Inspirado por sua falecida mãe e possivelmente por sua casa de infância em Chicago.

No fim de semana, o pioneiro do hip-hop de 44 anos enviou aos fãs uma sutil provocação para casa conforme o tão esperado lançamento de “Donda” se aproxima, sugerindo o que os fãs podem esperar quando se trata de sua próxima música.

Vencedor do Grammy removido todos De suas fotos anteriores do Instagram centradas no novo álbum, ele compartilhou apenas uma foto com seus 7,4 milhões de seguidores – da casa em que cresceu com sua amada mãe Donda West, Professor e ex-presidente do Departamento de Inglês e Fala da Chicago State University antes de sua morte aos 58 anos em 2007.

A postagem viral de West agora tem Mais de 1,5 milhão de curtidas E quase 40.000 comentários de fãs – e o Post rastreou fotos do interior da propriedade no bairro de South Shore.

A casa possui três quartos e um banheiro. Realtor.com

A casa de 1.600 pés quadrados mudou de mãos várias vezes desde que era propriedade da mãe de West, há mais de 18 anos, quando ela a vendeu por US $ 121.000 em 2003, de acordo com registros de propriedades.

Kanye West preocupa-se com sua casa de infância em Chicago, enquanto seu último álbum “Donda” ainda está pendente. Ele agora está no instagram Mais de 1,5 milhão de curtidas e quase 40.000 comentários de fãs obstinados. Instagram

West viveu na casa por cerca de oito anos de sua infância, de acordo com o diário de sua mãe de 2007, “Raising Kanye: lições de vida da mãe de uma estrela do hip-hop. ”

“Eu não sabia”, escreveu ela na época, “mas South Shore, e especialmente South Shore Drive, onde morávamos, era considerada a área ‘Sh’, uma área de prestígio em uma parte desejável da cidade.” “Estávamos a uma curta distância do Lago Michigan e o quintal foi copiado para o jardim de arco-íris. Na cozinha daquela casa, Kanye falou sobre ajoelhar-se no chão da cozinha dizendo: ‘Mamãe, vou te amar, então você não vai conseguir machuca mais. ‘”

Donda West e Kanye West participam de uma sessão de autógrafos para seu livroRaising Kanye: lições de vida da mãe de uma estrela do hip-hopEm 9 de maio de 2007, na fronteira de Los Angeles. Getty Images

Arbustos selvagens e vegetação cercam o jardim da frente. Realtor.com

área de estar principal. Realtor.com

o banheiro. Realtor.com

Nas últimas duas décadas, a casa desde então entrou em execução hipotecária e esquelética – mesmo quando foi apresentada no episódio de 2018 de “Mantendo-se com os Kardashians”.

Em 2011, um Equipe de filmagem até oeste Ao visitar a casa com Jay-Z. Construída inicialmente em 1905, a casa tem 7.000 pés quadrados e é composta por três quartos e um banheiro.

área de jantar. Realtor.com

Um dos quartos. Realtor.com

Donda vendeu a casa depois que seu filho saiu para passear com alguns meninos no Rainbow Beach Park, que pediu sua bicicleta e cortou os pneus quando se recusou a desistir.

“Chame de passeio preto ou algo assim, eu estava pronto para ir”, escreveu Donda. “E se a próxima etapa fosse recrutá-lo para uma gangue ou algo assim? Não entendi. Não demorou muito para encontrar a casa na Ilha Azul.”

A casa foi vendida menos de um ano antes de Kanye lançar seu primeiro álbum de estúdio em 2004, “The College Dropout”.

A parte de trás da casa. Realtor.com

Quintal com telheiro. Realtor.com

Sua mãe morreu cinco anos depois, após uma cirurgia plástica.

Em 2013, West lançou a Donda’s House com o cofundador Rhymefest, uma organização artística juvenil sem fins lucrativos. A Donda’s House comprou então a casa South Shore em 2016 para transformá-la em uma incubadora de artes da comunidade. Mas a organização disse que em 2017 a casa Teve que ser demolido Porque ela sofreu “danos estruturais significativos”. A casa já havia passado por execução hipotecária em anos anteriores.

Uma foto antiga de Kanye West ao lado de sua falecida mãe Donda West. UMA LEITURA OBRIGATÓRIA – Jeff Rayner / Coleman-

Kanye West, junto com sua mãe, Donda, depois de ganhar Melhor Performance Solo de Rap por “Gold Digger”, Melhor Canção de Rap por “Diamonds From Sierra Leone” e Melhor Álbum de Rap por “Late Registration”, no quadragésimo oitavo prêmio anual do Grammy. . Jeff Kravitz / Movie Magic

depois, depois alguma controvérsia Com a organização, Kanye comprou oficialmente a casa por $ 225.000 com planos de renová-la em 2019 sob a Donda Services LLC.

Logo, a cidade percebeu a casa de South Shore e entrou com uma queixa no tribunal de demolição em janeiro de 2019. O relatório de julho de 2018 encontrou danos ao telhado, lados faltando e problemas de escada, entre outros supostos problemas.

a porta da frente. Realtor.com

A calçada em frente da casa. Realtor.com

Mas, felizmente, em outubro de 2019, a cidade aprovou uma licença para substituir o telhado; Licença em novembro de 2019 para reparar a fiação elétrica e licença de renovação em abril de 2020, quase dois meses após a ordem de interrupção do trabalho ter sido emitida.

Enquanto a casa continua com reformas, parece que Kanye ainda está trabalhando no álbum.

Kanye West é visto no evento de audição “DONDA by Kanye West” no Mercedes-Benz Stadium em 22 de julho de 2021 em Atlanta. Getty Images Universal Music

No início deste mês, a estrela foi transmitida ao vivo Outra festa de escuta para “Donda” do Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, mas o álbum ainda não chegou aos serviços de streaming.

Em sua primeira audição no mês passado, Kanye tocou em uma de suas canções do álbum – “Love Unconditionally” – chorando enquanto cantava Sobre “Perder Minha Família”.

Outra foto do evento de audição “DONDA by Kanye West” no Mercedes-Benz Stadium em 22 de julho de 2021 em Atlanta. Getty Images Universal Music

Mas os fãs não estão prendendo a respiração, incluindo a modelo da Sports Illustrated Swimsuit Issue, Tinashi, cujo tão aguardado novo álbum “333” caiu no tempo.

Ela disse anteriormente ao The Post: “Eu fui fã de Kanye no passado, mas definitivamente não sou fã de talvez algumas das decisões que ele tomou ao longo de sua carreira. Mas estou animada para ver o que ele traz vocalmente com o novo álbum porque se há uma coisa que Kanye faz, é belas artes. “

“Portanto, estou interessada em receber sua arte sempre que ele estiver pronto para doá-la para nós”, disse ela.

O Post entrou em contato com representantes do West para comentar.