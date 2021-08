CPU Intel Core i9-12900K 16 Core Alder Lake modular na placa-mãe ASUS ROG STRIX Z690-E WIFI para jogos, mais rápido que o Core i9-11900K

Novo padrão para processador Intel Core i9-12900K Alder Lake-S Desktop CPU principal estalou dentro Banco de dados padrão do sistema Puget Junto com a primeira entrada para a próxima placa-mãe ASUS ROG STRIX Z690-E Gaming WIFI.

CPU Modular Intel Core i9-12900K Alder Lake com placa-mãe ASUS ROG STRIX Z690-E para jogos WIFI, mais rápido do que AMD Ryzen 9 5950X e i9-11900K

Duas entradas para a CPU de desktop Intel Core i9-12900K foram inseridas no banco de dados Puget Systems. Com base nos novos critérios, este chip parece ser uma amostra de qualificação com velocidades de clock significativamente maiores do que as que vimos nas primeiras amostras de engenharia. O CPU foi testado na placa-mãe ASUS ROG STRIX Z690-E Gaming WIFI que faz parte da linha ROG de próxima geração e parece que esta entrada foi feita por acaso por alguém na sede da ASUS. Nossa configuração de teste executou 64 GB de memória DDR5-4800 (2 x 32 GB) e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3090 no Windows 10.

Indo direto para os números de desempenho, o Intel Core i9-12900K marcou 1575 pontos que o colocam à frente do Core i9-11900K no mesmo benchmark. O AMD Ryzen 9 5950X marcou um total de 1581 pontos, enquanto o Intel Core i9-11900K marcou 1548 pontos. O processador Intel Core i9-11900K é um chip de 8 núcleos, enquanto o AMD Ryzen 9 5950X possui 16 núcleos, o que significa que este benchmark (After Effects 0.93.2) não está realmente otimizado para processadores de alto núcleo. Mas isso é Segundo critério vazado Ele mostra o Core i9-12900K em frente ao Ryzen 9 5950X.

Afinal, o Core i9-12900K chega perto do Core i9-11900K e o Ryzen 9 5950X em seu estado atual é uma grande conquista. Devemos lembrar que as CPUs Alder Lake, mesmo no caso de QS, não oferecerão capacidade de desempenho total até que recebam o BIOS e o sistema operacional apropriados. Já vimos isso anteriormente com os chips Rocket Lake da Intel, que só receberam suporte de BIOS adequado alguns dias antes de seu lançamento. Além disso, as CPUs Alder Lake da Intel são baseadas em um Arquitetura híbrida Exigirá extensas atualizações por meio do Windows 11 para liberar seu desempenho e recursos principais multithread.

Um componente crítico disso foi anunciado pela Intel durante o Architecture Day 2021 e é conhecido como ‘‘Gerenciador de Tema’. É um agendador baseado em hardware que pode finalmente ver que tipo de threads estão agendando. A tecnologia estará disponível primeiro nas CPUs Alder Lake, onde funcionará com o Windows 11 para priorizar tarefas para diferentes núcleos com base em sua natureza. Pela primeira vez, um agendador de hardware pode enviar tarefas em segundo plano para núcleos pequenos e tarefas que exigem desempenho para núcleos de desempenho.

CPU Intel Core i9-12900K 16 Core / 24 Thread Desktop

O Intel Core i9-12900K será o chip principal na linha de CPU de desktop Alder Lake de 12ª geração. Terá 8 núcleos Golden Cove e 8 núcleos Gracemont para um total de 16 núcleos (8 + 8) e 24 threads (16 + 8). P-cores (Golden Cove) operará a uma frequência máxima de boost de até 5,3 GHz com 1-2 núcleos ativos e 5,0 GHz com todos os núcleos ativados enquanto os e-cores (Gracemont) operarão a 3,90 GHz em 1-4 núcleos e até 3,7 GHz quando carregado Todos os núcleos. A CPU terá 30 MB de cache L3 e os valores de TDP são mantidos em 125W (PL1) e 228W (PL2).

Especificações de CPU Intel 12ª geração Alder Lake Desktop “Rumores”

Nome da CPU P-Core. Número número de núcleo eletrônico Kernel / thread total P-Core Base / Boost (máximo) P-Core Boost (todos os núcleos) E-Core Base / Boost E-Core Boost (todos os núcleos) esconderijo TDP preço Intel Core i9-12900 K 8 8 16/24 TBA / 5,3 GHz 5,0 GHz (todos os núcleos) TBA / 3,9 GHz 3,7 GHz (para todos os núcleos) 30 MB 125 W (PL1)

228 W (PL2) A ser anunciado Intel Core i7-12700K 8 4 16/20 TBA / 5,0 GHz 4,7 GHz (para todos os núcleos) TBA / 3,8 GHz 3,6 GHz (todos os núcleos) 25 MB 125 W (PL1)

228 W (PL2) A ser anunciado Intel Core i5-12600K 6 4 16/12 TBA / 4,9 GHz 4,5 GHz (todos os núcleos) TBA / 3,6 GHz 3,4 GHz (para todos os núcleos) 20 MB 125 W (PL1)

228 W (PL2) A ser anunciado

o CPUs Intel Alder Lake Desktop O lançamento está previsto para o quarto trimestre de 2021 e será a primeira plataforma de consumo convencional a usar as tecnologias PCIe5.0 e DDR5 junto com uma nova abordagem de arquitetura híbrida, algo que a Microsoft aprimorou para Windows 11.

