Segundo dados oficiais, Portugal registou 14 óbitos por COVID-19, 2.370 novos casos de infecção, aumento das admissões hospitalares e redução das unidades de cuidados intensivos.

De acordo com o Relatório de Epidemiologia da Diretoria de Saúde (DGS), 675 pessoas já estão internadas com Covit-19, cinco a menos do que na unidade de terapia intensiva, ante quinta-feira, 144, seis a menos.

A zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 772 novos casos e 866 na região Norte, representa 69,1% do total de novas infecções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram em Lisboa e Valdo Tejo (4), norte (3), centro (5), Allendez (1) e Algarve (1).

Em relação à idade das vítimas, sete tinham mais de 80 anos, quatro entre 70 e 79 anos, duas entre 60 e 69 anos e duas entre 50 e 59 anos.

De acordo com as características etárias dos novos casos confirmados da doença, mais de 644 pessoas foram afetadas nas últimas 24 horas, sendo o maior número de casos entre jovens (homens e mulheres) entre os 20 e os 29 anos.

A seguir estão as faixas etárias de 10 a 19 anos (463 novos casos) e de 30 a 39 anos (324 novos casos).

Desde o surto em março de 2020, 17.703 pessoas morreram em Portugal e 1.030.791 casos foram notificados.

Lisboa e Vale do Tejo, com o anúncio de 772 novas infecções, tiveram até agora 400.723 casos e 7.572 mortes.

Na região norte, 866 novas infecções foram relatadas pelo SARS-CoV-2, com um total de 396.776 casos e 5.500 mortes desde o surto.

Ocorrem mais 315 casos, 137.317 infecções e 3.084 mortes na Região Central.

Em Allendez, outros 114 casos foram notificados, com um total de 36.832 infecções e 1.005 mortes desde o início da epidemia.

Na região do Alcarve, o boletim registou 239 casos novos, 39.016 infecções e 430 óbitos.

A Região Autónoma da Madeira registou um total de 11.629 infecções e 72 mortes devido ao Govt-19 desde março de 2020 com 39 novos casos.

Os Açores têm agora 25 novos casos, 8.498 casos e 40 mortes desde o início da epidemia.

Os Açores e as autarquias regionais da Madeira publicam diariamente os seus dados, o que é incoerente com a informação publicada no Boletim da DGS.

Do total de mortes, 9.290 eram homens e 8.413 eram mulheres.

O maior número de óbitos continua ocorrendo em idosos com mais de 80 anos, seguidos daqueles nas décadas de 70 e 79 anos.

Do total de mortes, 11.561 tinham mais de 80 anos, 3.794 tinham entre 70 e 79 anos e 1.606 tinham entre 60 e 69 anos.