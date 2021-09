Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais de 2.830 surtos, com nove óbitos devido ao Covit-19 e um aumento das hospitalizações com a doença.

De acordo com o Relatório de Epidemiologia da Diretoria de Saúde (DGS), 695 pessoas foram internadas hoje com Covit-19, 14 a mais que na quarta-feira, 140 nas unidades de terapia intensiva e 9 nas últimas 24 horas.

Os dados disponibilizados no relatório de hoje incluem 848 casos, de acordo com o Ministério da Saúde, devido a problemas informáticos que não foram comunicados no anúncio de terça-feira: 407 no norte, 160 no centro, 208 em Lisboa e 20 em Veldo Tejo, 26 em Alghero, 36 nos Açores e nove na Madeira.

São 854 novos casos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, sendo 1075 na zona norte, o que representa 68,1% das novas infecções verificadas nas últimas 24 horas.

Os óbitos ocorreram em Lisboa e na zona do Val do Tejo (3), na zona norte (1), na zona centro (2), Allendejo (2) e Algarke (1).

Em relação à idade das vítimas, quatro tinham mais de 80 anos, três entre 70 e 79 anos e duas entre 60 e 69 anos.

De acordo com as características etárias dos casos recém-confirmados da doença, mais de 616 pessoas foram afetadas nas últimas 24 horas, sendo o maior número de casos entre jovens (homens e mulheres) entre 20 e 29 anos.

A seguir estão as faixas etárias de 10 a 19 anos (498 novos casos) e de 30 a 39 anos (373 novos casos).

Os dados divulgados pela DGS mostram mais de 684 casos ativos, um total de 43.957 e 2.137 recuperados nas últimas 24 horas, elevando o total nacional para 980.599.

Desde o surto em março de 2020, 17.766 pessoas morreram em Portugal e foram notificados 1.042.322 casos.

Na zona de Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se 404.278 casos e 7.597 mortes até ao momento, com 854 novas infecções notificadas.

Houve 1.075 novas infecções relatadas pelo SARS-CoV-2 na região norte, com um total de 401.203 casos e 5.513 mortes desde o surto.

Ocorrem mais 472 casos na região central, com 138.971 infecções e 3.097 óbitos.

Em Allendez, um total de 119 casos foram notificados desde o surto, com um total de 37.450 infecções e 1.008 mortes.

Na região do Algarve, o boletim registou 270 casos novos, acumulando 40.079 infecções e 438 mortes.

A Região Autónoma da Madeira registou 30 novos casos, num total de 11.774 infecções e 72 óbitos devido ao Govt-19 desde março de 2020.

Os Açores têm agora 10 novos casos, com 8.567 casos e 41 mortes desde o início da epidemia.

As autarquias regionais dos Açores e da Madeira publicam diariamente os seus dados, o que é inconsistente com a informação publicada no Boletim da DGS.