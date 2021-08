DPN / Lusa, Notícias, Govt-19 · 17-08-2021 15:16:00 2 Comentários



Segundo dados oficiais, Portugal registou hoje 11 óbitos devido ao Govt-19, 2.118 novos casos de infecção e redução das inscrições em enfermarias e unidades de cuidados intensivos.

De acordo com o Relatório de Epidemiologia da Direcção de Saúde (DGS), 744 pessoas estão agora hospitalizadas com Covit-19, 24 a menos na segunda-feira, 144 das quais estão em cuidados intensivos, 10 a menos.

Na zona de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 727 casos novos e na região Norte, 775, com 70,9% do total de novas infecções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram em Lisboa e no Vale do Tejo (4), na zona norte (2), no centro (2), em Allendejo (2) e no Algarve (1).

Em relação à idade das vítimas, o boletim registra que três tinham mais de 80 anos, sete tinham entre 70 e 79 anos e um tinha entre 60 e 69 anos.

Em termos de idade característica dos novos casos confirmados da doença, verificou-se um maior número de casos entre os jovens (homens e mulheres) entre os 20 e os 29 anos, com 575 pessoas afectadas nas últimas 24 horas.

A seguir estão as faixas etárias de 10 a 19 anos (443 novos casos) e de 30 a 39 anos (270 novos casos).

Os dados divulgados pela DGS mostram 1.559 casos menos ativos, um total de 43.745, e 3.666 recuperados nas últimas 24 horas, trazendo a recuperação nacional total para 945.259.

Desde o surto em março de 2020, morreram 17.584 pessoas em Portugal e foram notificados 1.006.588 casos.

Lisboa e Vale do Tejo, com o anúncio de 727 novas infecções, já causaram 392.841 casos e 7.521 mortes.

Na região norte, 775 novas infecções foram relatadas pelo SARS-CoV-2, para um total de 388.183 casos e 5.472 mortes desde o surto.

Ocorrem mais 265 casos, 133.854 infecções e 3.064 mortes na Região Central.

Em Allendez, mais de 131 casos foram notificados, com um total de 35.551 infecções e 1.002 mortes desde o início da epidemia.

Na região do Algarve, foram notificados 174 casos novos, com 36.731 infecções e 414 óbitos notificados.

A Região Autónoma da Madeira registou um total de 11.199 infecções e 72 mortes devido ao Govt-19 desde março de 2020.

Os Açores têm agora três novos casos, 8.229 casos desde o início da epidemia e 39 mortes.

As autarquias regionais dos Açores e da Madeira publicam diariamente os seus dados, o que é inconsistente com a informação publicada no Boletim da DGS.

Do total de mortes, 9.230 eram homens e 8.354 eram mulheres.

O maior número de óbitos continua ocorrendo em idosos com mais de 80 anos, seguidos daqueles nas décadas de 70 e 79 anos.

Do total de mortes, 11.490 tinham mais de 80 anos, 3.768 tinham entre 70 e 79 anos e 1.595 tinham entre 60 e 69 anos.

A taxa de incidência da infecção pelo vírus corona SARS-CoV-2 diminuiu no continente e nacionalmente na segunda-feira nos últimos 14 dias, enquanto o índice de transmissão (Rt) subiu novamente de 0,95 para 0,96.