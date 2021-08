DPN / Lusa, Notícias, Govt-19 · 16-08-2021 15:11:00 1 Comentários



Segundo dados oficiais, Portugal registou hoje 11 óbitos devido ao Govt-19, 1.135 novos casos de infecção e um aumento das internações hospitalares.

De acordo com o Relatório de Epidemiologia da Diretoria de Saúde (DGS), 768 pessoas foram internadas hoje com Kovit-19, 24 em relação a domingo, 154 estavam em terapia intensiva e três a menos nas últimas 24 horas.

Verificaram-se 411 casos em Lisboa e Vale do Tejo e 376 no norte com 69,3% das novas infecções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram em Lisboa e Vel do Tejo (4), na zona norte (1), na zona centro (2), em Allendejo (2) e na zona do Algarve (2).

Em relação à idade das vítimas, o boletim revela que oito tinham mais de 80 anos, um tinha entre 70 e 79 anos e dois tinham entre 60 e 69 anos.

De acordo com as características etárias das infecções recentemente confirmadas, os jovens (homens e mulheres) com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos tiveram o maior número de casos, com 314 doentes nas últimas 24 horas.

Seguiram-se os de 10 a 19 anos (270 novos casos) e os de 30 a 39 anos (150 novos casos).

Segundo dados divulgados pela DGS, são 63 casos menos ativos, um total de 43.919, e 1.187 pessoas foram resgatadas nas últimas 24 horas, elevando o total nacional para 941.593.

Lisboa e Vale do Tejo, com o anúncio de 411 novas infecções, tiveram até ao momento 392.114 casos e 7.517 óbitos.

Na região norte, 376 novas infecções foram registradas pelo SARS-CoV-2, elevando o número total de casos para 387.408 e 5.470 mortes desde o surto.

Há outros 93 casos na região central, com 133.589 infecções e 3.062 mortes.

Em Allendez, um total de 29 casos foram notificados desde o início da epidemia, com um total de 35.420 infecções e 1000 mortes.

Na região do Alcarve, foram registados 151 casos novos do boletim, acumulando 36.557 infecções e 413 óbitos.

A Região Autónoma da Madeira registou 30 novos casos, num total de 11.156 infecções e 72 óbitos devido ao Govt-19 desde março de 2020.

Existem hoje 45 casos novos nos Açores, 8.226 casos e 39 óbitos desde o início da epidemia.

Os Açores e as autoridades regionais da Madeira publicam diariamente os seus dados, o que não corresponde à informação publicada no Boletim da DGS.

Do total de mortes, 9.227 foram homens e 8.346 mulheres.

O maior número de óbitos continua ocorrendo em idosos com mais de 80 anos, seguidos daqueles nas décadas de 70 e 79 anos.

Do total de mortes, 11.487 tinham mais de 80 anos, 3.761 tinham entre 70 e 79 anos e 1.594 tinham entre 60 e 69 anos.

A taxa de infecção pelo vírus corona SARS-CoV-2 caiu novamente no continente e nacionalmente nos últimos 14 dias, enquanto o índice de transmissão (Rt) aumentou novamente de 0,95 para 0,96.

Foi divulgado hoje o Comunicado Epidemiológico Conjunto da Direcção-Geral da Saúde e do Dr. Ricardo Jorge dos Institutos Nacionais de Saúde. Na sexta-feira, era 319,9.

No Continente, a taxa de incidência desceu para 318,8 hoje (sexta-feira era 324,6).

Rt – estima o número de infecções secundárias numa pessoa portadora do vírus – actualmente 0,96 em todo o território português (que é de 0,95 na sexta-feira).

Os dados de RT e a incidência de novos casos por 100.000 pessoas em 14 dias – indicadores que criam uma matriz de risco para monitorar a epidemia – são atualizados pelas autoridades de saúde às segundas, quartas e sextas-feiras.