COVID-19 atingiu Maine com 624 novos casos, mais 3 mortes

As autoridades estaduais de saúde relataram 624 novos casos de COVID-19 na quinta-feira, o maior total diário desde o pico da epidemia em janeiro passado.

O recente aumento que começou no início de julho continuou no Maine, já que a variante delta mais contagiosa gerou taxas de infecção, hospitalizações e mortes mais altas no estado. Além dos 624 novos casos – o maior salto em um único dia desde 22 de janeiro – o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Maine relatou na quinta-feira três mortes adicionais relacionadas ao COVID-19.

À medida que novos resultados de testes positivos chegavam ao laboratório estadual, a equipe do CDC em Maine estava lutando para revisar e tratar todos os novos casos. Como resultado, alguns dos casos de quinta-feira podem incluir novas infecções que foram relatadas ao estado ao longo de vários dias.

Mas a média de sete dias mostra a trajetória ascendente constante de novos casos. A média foi 316 na quinta-feira, quase o dobro da média de duas semanas ou um período de incubação de todos os tempos e maior do que em qualquer momento desde o final de abril.

O Maine CDC rastreou 76.913 casos confirmados ou prováveis ​​de COVID-19 desde que o coronavírus foi detectado pela primeira vez no estado em março de 2020. Com as três mortes adicionais relatadas na quinta-feira, há agora pelo menos 937 casos. Mortes relacionadas a COVID-19 em o país durante a pandemia.

Nenhum novo número sobre hospitalizações estava disponível ainda na manhã de quinta-feira. Mas até quarta-feira, 150 pessoas foram hospitalizadas com COVID-19 em todo o estado, o maior número desde 4 de fevereiro. Destes, 66 estão em cuidados intensivos e 26 estão em ventiladores. O número total de internações triplicou em menos de um mês, e o número de pessoas em cuidados intensivos atingiu níveis nunca vistos desde o inverno.

Maine continua tendo uma das taxas de infecção e mortalidade mais baixas do estado devido ao atual boom liderado pela variável delta e toda a pandemia. Maine está atrás de Vermont, Connecticut e Massachusetts em termos de estados com a maior proporção de seus residentes totalmente vacinados contra COVID-19.

Na quinta-feira, 71,6 por cento dos Mainers elegíveis e 63 por cento de um total de 1,3 milhão de residentes haviam recebido o regime completo de doses necessárias para uma vacinação completa. As taxas de vacinação aumentaram novamente nas últimas semanas, depois de cair no final da primavera e no início do verão, pois a variante delta causou novas infecções e forçou as instruções de vacinação para alguns trabalhadores.

Esta história será atualizada.

