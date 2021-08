Cosmonautas russos descobrem novas rachaduras no módulo da Estação Espacial Internacional

A Estação Espacial Internacional (ISS) fotografada pela tripulação da Expedição 56 da espaçonave Soyuz após o desmantelamento, 4 de outubro de 2018.NASA / Roscosmos / Apostila via REUTERS / Foto de arquivo

MOSCOU (Reuters) – Cosmonautas russos descobriram novas rachaduras em uma parte da Estação Espacial Internacional que podem se alargar, disse uma autoridade espacial sênior na segunda-feira, a mais recente de uma série de contratempos.

“Rachaduras na superfície foram encontradas em alguns lugares da espaçonave Zarya”, disse Vladimir Solovyov, engenheiro-chefe da Energia Rocket and Aerospace Company, à agência de notícias RIA. “Isso é ruim e indica que as rachaduras começarão a se espalhar com o tempo.”

Ele não disse se as rachaduras causaram a fuga de ar.

O oficial espacial disse anteriormente que muitos dos equipamentos da Estação Espacial Internacional estão se tornando obsoletos e alertou para a possibilidade de uma “avalanche” de equipamentos com defeito após 2025.

A estação espacial sofreu muitos acidentes recentemente. Autoridades russas disseram no mês passado que uma falha de software e uma possível interrupção do interesse humano foram responsáveis ​​por girar a Estação Espacial Internacional fora de controle.

Os bombardeiros a jato da unidade de pesquisa russa Nauka, inadvertidamente, reacenderam algumas horas após a atracação, fazendo com que toda a posição orbital descarrilasse em vôo com sete membros da tripulação a bordo. Consulte Mais informação

No mês passado, a agência espacial russa Roscosmos também relatou uma queda de pressão no módulo de serviço do Zvezda, que fornece alojamento para os membros da tripulação na Estação Espacial Internacional devido a um vazamento de ar.

A agência espacial russa, Roscosmos, disse que permanecerá parte da Estação Espacial Internacional até 2024 e está aberta para expandir sua participação além desse período.

(Reportagem de Gabriel Tetro-Farber) Edição de Hugh Lawson

