Cosmonautas russos começam as primeiras 11 caminhadas espaciais de um novo módulo de estação espacial

A caminhada no espaço começará sexta-feira às 10h35 ET e deve durar cerca de sete horas. A cobertura ao vivo será compartilhada na NASA TV e Site da agência

É a primeira de 11 caminhadas espaciais que os astronautas fizeram enquanto trabalhavam no Nauka, uma unidade de laboratório multifuncional que inclui espaço adicional de pesquisa e dormitórios. A próxima caminhada no espaço, que deve durar cerca de cinco horas, está programada para 9 de setembro.

O Nauka foi lançado do Cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão em 21 de julho e ancorado em 29 de julho.

Durante a caminhada espacial de sexta-feira, Novitsky e Dubrov conectarão cabos de energia, Ethernet e dados entre os servidores Nauka e Zvezda da Rússia. Os dois astronautas instalarão os corrimãos e concluirão todas as tarefas de roteamento de cabos restantes durante a caminhada no espaço em 9 de setembro.

Para ambas as caminhadas espaciais, Nowitzki será também O membro da tripulação do EVA nº 1 usará o traje espacial listrado vermelho russo Orlan, e Dubrov usará o traje espacial listrado azul como membro do EVA 2.

As segunda e terceira caminhadas espaciais serão para Dubrov e Novitsky, bem como as caminhadas no espaço 242 e 243 para apoiar a montagem, manutenção e modernização da estação espacial.

Enquanto isso, a caminhada no espaço programada para 24 de agosto, que incluiria o astronauta da NASA Mark Vande Hai e o astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, Akihiko Hoshied, está programada para 12 de setembro – com algumas mudanças.

A caminhada no espaço de agosto foi adiada um dia antes de acontecer devido ao que a NASA descreveu como “ pequeno problema médico “Experiente Vande Hei.

Embora nenhum outro detalhe sobre o problema tenha sido compartilhado – além do fato de que não foi uma emergência médica – Vande Hei agora fornecerá suporte interno durante uma caminhada no espaço em 12 de setembro enquanto ele continua se recuperando.

O astronauta da ESA Thomas Pesquet irá substituí-lo ao lado de Hoschede. Durante a marcha, Hoshide e Pesquet instalarão um kit de modificação que se preparará para o futuro trabalho de instalação do Roll-Out Solar Array.

Esta será a primeira caminhada no espaço a ser realizada a partir da eclusa de ar no laboratório orbital por dois dos dois astronautas parceiros internacionais da estação espacial, de acordo com a NASA.

Uma câmera de realidade virtual de 360 ​​graus fotografará Hoshide e Pesquet durante sua caminhada no espaço.