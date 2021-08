Corpo afegão encontrado no trem de pouso de avião militar saindo do aeroporto de Cabul

Um porta-voz do Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Washington Post relatou a notícia pela primeira vez.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse a repórteres na segunda-feira que o Departamento de Defesa suspendeu temporariamente os voos militares e civis em um esforço para limpar a pista de civis desesperados que correram para o aeroporto.

Embora Kirby não pudesse confirmar que uma investigação estava em andamento sobre as mortes de civis relacionadas aos voos C-17 que partiam do aeroporto, ele disse a repórteres na segunda-feira que esperava que o governo investigasse o incidente.

O Pentágono até agora enviou cerca de 5.000 soldados adicionais para Cabul para ajudar a proteger o aeroporto, de modo que milhares de cidadãos americanos, funcionários da embaixada e afegãos vulneráveis ​​possam deixar o país com segurança. As autoridades previram que até segunda-feira, os Estados Unidos teriam 3.000 soldados em solo no aeroporto; O resto voará nos próximos dias.

Os Estados Unidos retomaram as operações fora do aeroporto na noite de segunda-feira, permitindo que C-17 transportando fuzileiros navais e soldados da 82ª Divisão Aerotransportada pousassem no país, de acordo com o major-general Hank Taylor, vice-diretor do Estado-Maior Conjunto da Divisão Regional operações e forças de gestão. .

Kirby confirmou hoje cedo que as forças dos EUA responderam a “ameaças hostis” depois que tiroteios em dois incidentes separados mataram dois militantes. Ele disse que um militar dos EUA ficou ferido durante o incidente, mas não conseguiu confirmar a condição da pessoa na noite de segunda-feira.

Enquanto isso, mais de 600 afegãos invadiram outro C-17 – um número que se acredita estar entre os mais voados já no enorme avião de carga do exército, O Ministério da Defesa afirmou.