Coronavírus mais recente: Vietnã ordena que Ho Chi Minh City feche por duas semanas

No Japão, cresce a preocupação de que trabalhadores estrangeiros indispensáveis ​​abandonem sua indústria doméstica em um futuro próximo, à medida que a pandemia do coronavírus restringe as novas chegadas.

Embora seja geralmente relutante em aceitar imigrantes, o Japão tem um programa interno de treinamento técnico para trabalhadores estrangeiros com o objetivo oficial de ajudar os países em desenvolvimento.

O Care Support in Saitama City, que opera o lar e outras instalações de cuidados de enfermagem, começou a recrutar jovens do Vietnã e de outros países em 2019.

Atualmente, possui 13 trabalhadores estrangeiros em programa de estágio ou com status de residência de “trabalhador qualificado especificado”.

Mas os novos trabalhadores estrangeiros que a Care Support planeja contratar agora não podem entrar no Japão devido à pandemia.

“Todas as instalações de enfermagem estão sofrendo de escassez crônica de mão de obra”, disse um funcionário da empresa ao Nikkei Asia. Queremos contratar [foreign workers] O mais breve possível.”

Um imigrante indonésio trabalha em uma fábrica de tubos de cobre em Oizumi, 100 quilômetros ao norte de Tóquio. © Kazuhiro Nogi / AFP via Getty Images

Cerca de 180.000 jovens ingressaram na força de trabalho após se formarem no ensino médio no Japão no ano passado, 70% abaixo dos 600.000 em 1990.

Desde a década de 1990, os trabalhadores estrangeiros têm compensado [this] Shuhei Sugita, advogado familiarizado com questões relacionadas ao emprego de trabalhadores estrangeiros, disse.

O governo expandiu sua admissão de trabalhadores estrangeiros não qualificados, mantendo uma posição fechada sobre os imigrantes que vêm ao Japão com a expectativa de residência permanente.

O programa de estágio foi introduzido em 1993 para aceitar trabalhadores não qualificados de países asiáticos, com base no fato de que eles poderiam contribuir para o desenvolvimento de seus países de origem por meio das habilidades que aprenderam no Japão.

Havia cerca de 600.000 trabalhadores estrangeiros, incluindo trabalhadores ilegais, no Japão em 1993, quase triplicando para 1,72 milhão em 2020, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.

Cerca de 378.000 estrangeiros estavam trabalhando no Japão sob o programa de treinamento de treinadores no final de 2020, quase o dobro do número cinco anos antes, embora a pandemia tenha impedido qualquer aumento adicional.