Coronavírus dos EUA: aprovação total do FDA da vacina Pfizer / BioNTech que provavelmente aumentará as taxas de vacinação

“A aprovação do FDA não pode vir tão cedo”, disse a Dra. Megan Raney, médica emergencial e reitora associada da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown. “Não posso exagerar a importância disso em várias frentes.”

Uma vez que a vacina foi até agora distribuída sob uma licença de uso de emergência, conceder aprovação total ajudará a dissipar as preocupações daqueles que estão relutantes em receber a vacina, Raney disse à repórter da CNN Frederica Whitfield no sábado.

“Com essa aprovação plena em mãos, teremos a chance de mandar mais uma mensagem sobre a segurança e eficácia dessa vacina. Podemos ajudar a encher as ondas do ar, jornais e redes sociais com mensagens sobre a diferença que essa vacina está fazendo em termos de prevenção de hospitalização e morte, mesmo em face de uma mudança no Delta ”, disse Rani.

As taxas de vacinação estão aumentando esta semana, com mais de um milhão de doses sendo administradas diariamente pelo terceiro dia consecutivo no sábado. Tal feito não ocorreu nos Estados Unidos desde a primeira semana de julho, De acordo com os dados Dos Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças.

Maggie Fox, Rebecca Reese e Jimmy Gombrecht da CNN contribuíram para este relatório.

“Criador. Viciado em mídia social que gosta de hipster. Fã da web. Fanático por álcool apaixonado.”