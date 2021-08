Coral incrivelmente grande manchado na Grande Barreira de Corais

Os cientistas nadam sobre o topo do coral. foto : Woody Spark

Mergulhadores nadando na Grande Barreira de Corais da Austrália encontraram recifes de coral de proporções épicas. consiste Dos organismos, a megamassa é o coral mais largo encontrado na região E um dos mais antigos.

Descoberto em março passado, o coral tem 5,3 metros de comprimento e 10,4 metros de largura. Isso o torna a mais ampla estrutura única de coral O sexto é o mais longo Na Grande Barreira de Corais da Austrália, de acordo com o novo Pesquisar Publicado em Relatórios Científicos. O recife de coral tem aproximadamente 2,5 metros de altura Maior do que o detentor do recorde anterior na Grande Barreira de Corais. A nova pesquisa foi liderada pelo Professor Associado Adam Smith, da James Cook University.

Mergulhadores recreativos encontraram o recife enquanto nadavam na costa de Goulbody Island, um membro do grupo Palm Island de Queensland. O coral, alegre assembléia de pequenos animais marinhos e carbonato de cálcio, está localizado em uma área protegida que raramente recebe visitantes. Os proprietários tradicionais desta área, o povo Manbara, foram consultados por pesquisadores e optaram pelo nome do coral. Sin Muga, que se traduz em “grande recife de coral”.

Pendurar uma fita métrica em volta de um coral gigante. foto : Woody Spark

Smith e seus colegas pesquisaram a literatura disponível e conversaram com outros cientistas para obter uma melhor compreensão dos corais e como eles se comparam aos outros. A estrutura natural pertence a Burrites Gênero – um grupo de recifes de coral conhecido por seu tamanho gigantesco. Esses corais podem ser encontrados no Japão, Taiwan e Samoa Americana, sendo esta última região o lar de tão enorme Burrites A colônia tem 26,3 pés (8 m) de altura e seu ponto mais largo é 73,5 pés (22,4 m).

Freqüentemente, é de cor marrom e creme. Burrites O coral consiste em pequenos pólipos semelhantes a pedra, que “semeiam camadas de carbonato de cálcio sob seus corpos à medida que crescem, formando as bases sobre as quais os corais são construídos”, disse Smith, juntamente com os co-autores Nathan Cook, cientista marinho da Cook University, e Vicki Saylor., uma proprietária tradicional em Manbara e com conhecimento indígena, escreveu em doença pronto para uma conversa.

Aproximadamente 70% do casco é coral vivo, enquanto os 30% restantes são compostos de esponjas verdes chatas, algas verdes e algas verdes, de acordo com o estudo. Os corais vivos podem morrer devido à exposição à luz solar na maré baixa ou em águas quentes, e os corais mortos podem ser colonizados rapidamente por organismos de crescimento rápido, como acontece com Sin Muga”, Escreveram os autores na conversa.

algo entre 421 e 438 anos, Sin Muga Velho além de ótimo. A estimativa da idade foi obtida calculando as taxas de crescimento dos corais e as temperaturas anuais da superfície do mar. O coral mais antigo conhecido na Grande Barreira de Corais tem 436 anos Sin Muga Existe um direito com ele em termos de idade. Como os autores apontam, Sin Muga Um sobrevivente, ele resistiu a mais de 80 grandes furacões ao longo dos anos. Este poderoso coral conseguiu ficar a salvo de Espécies invasoras, episódios de branqueamento de corais (os cientistas não encontraram evidências de branqueamento), marés e atividades humanas – pelo menos por enquanto.

Sin Muga Parece saudável, mas mudanças climáticas causadas pelo homem, má qualidade da água e outros fatores ameaçar isso coral e a Grande Barreira de Corais em geral. Cientistas perguntam r radioativo wners e outros para monitorar o recife na esperança de que continue a prosperar por muitas mais gerações.

mais: Um recife de coral estranhamente longo foi encontrado na costa da Austrália.