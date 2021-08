Consulte um médico se for seguro administrar Botox e preenchedores ao mesmo tempo que a vacina contra o coronavírus

Você pode ter Botox E enchimento Ao mesmo tempo, com a vacina do vírus corona?

Os riscos potenciais de uma interação da vacina com as injeções cosméticas são um tópico quente atualmente, de acordo com um esteticista líder. Dra. Sarah Tonks. A médica compartilhou seus pensamentos sobre este assunto em um Último vídeo do YouTube.

“Um dos tópicos mais quentes no momento na medicina estética é o que fazer com esse pequeno problema da Covid”, disse ela no vídeo. “Especificamente, como você deve planejar seus tratamentos para tomar a vacina Covid?”

“Tomar a vacina Covid significa que você não pode fazer nenhum tratamento e quais tratamentos isso afeta?”

As injeções de Botox podem reduzir a depressão, segundo estudo

Dr. Tonks afirmou que não houve problemas para obtê-lo Botoxou tratamentos a laser peeling químico É feito na mesma época em que você recebe a vacina contra o coronavírus. Mas ela alertou que a vacina contra o coronavírus pode interagir com as injeções de preenchimento.

Clique aqui para assinar nosso boletim informativo de entretenimento

O médico sugeriu que tomar as duas injeções ao mesmo tempo ou próximo ao mesmo tempo pode causar inchaço, vermelhidão e inchaço.

O Dr. Tonks continuou dizendo que o planejamento do preenchimento dérmico e da vacina exigirá “algumas suposições” até que mais informações sobre a vacina estejam disponíveis.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O APLICATIVO FOX NEWS

“Obviamente, as vacinas não foram lançadas por um longo período de tempo, então todas as informações sobre como sincronizar sua injeção de preenchimento dérmico em torno de sua vacina são uma espécie de suposição”, acrescentou ela no vídeo.