Como os hotéis em Portugal estão lidando com este verão

Londres – Um curto período de êxtase.

Em maio, Portugal era um dos poucos países do Reino Unido que os turistas podiam visitar sem ficarem isolados. Isso levou a um Levante massivo As reservas de hotel para o país do sul da Europa e toda a indústria em Portugal ficaram encantadas.

Mas esse sentimento não durou muito – cerca de três semanas depois, quando o governo do Reino Unido reverteu sua decisão de não isolar.

“Perdemos muitas, muitas reservas”, disse à CNBC por telefone Katya Palval, diretora de vendas do Vila Vita Park Hotel no Algarve, a sul de Portugal.

Ele observou que 90% das reservas feitas nessas poucas semanas foram canceladas quando o Reino Unido impôs regras de isolamento do vírus corona para os turistas que voltavam de Portugal.

Preocupado com a propagação da variante do delta alemão, seguiu a política do Reino Unido em junho.