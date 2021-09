Como obter Hoopa e datas de lançamento de missões em Pokmon Go Explained • Eurogamer.net

Hoba Finalmente, será conectável Pokémon Go através de mal entendido machucar Especial Pesquisar pesquisar.

No entanto, o mal entendido será ligeiramente diferente das missões de pesquisa especiais regulares, mas seus desafios serão gradualmente liberados ao longo temporada de travessuras.

Isso significa que, no momento em que este artigo foi escrito, você não pode pegar Hoopa nesta missão, mas talvez não tenhamos que esperar tanto …

Abaixo você pode encontrar tudo o que é lançado atualmente Tarefas de pesquisa mal compreendidas Tudo o que sabemos atualmente datas de lançamento a fim de se esforçar.

nesta página:

Relembrando o Grande Primeiro Verão de Pokémon Go (Vídeo do 5º Aniversário)

Missões e recompensas de ‘mal entendido’ no Pokémon Go Abaixo você encontrará as missões e recompensas para o mal entendido que estão disponíveis atualmente no Pokémon Go. A travessura terá um total de 16 etapas que serão liberadas gradualmente ao longo do temporada de travessurasPortanto, fique de olho nesta página, pois faremos a atualização à medida que novos desafios forem disponibilizados! Para obter mais informações sobre o cronograma de lançamento do Misundersrated Mischief, visite a próxima seção. Lembre-se – o seguinte contém spoilers para este especial Pesquisar Quest, portanto, se você preferir ser surpreendido, recomendamos seguir para a próxima seção! Obrigado Abdul Majeed 101 Do reddit pela ajuda com esta informação! Etapa 1 de 16 “Misunderstanding Mischief” (lançado na quarta-feira, 1º de setembro) Recompensas: 1000 XP, 500 poeira estelar E conhecer Goetha Etapa 2 de 16 “Mal-entendido sobre travessuras” (lançado no domingo, 5 de setembro) Colete recompensa – 720 poeira estelar READ O app Wear OS do Spotify ficará off-line nas próximas semanas Recompensa: 720 XP Etapa 3 de 16 “Mal-entendido sobre travessuras” (lançado no domingo, 5 de setembro) Faça 5 arremessos de arco – 15 buckyballs

Pegue 10 tipos diferentes de Pokémon – 15 grandes bolas

Ganhe 5000 Stardust – 3 Max Revivals Recompensas: 1000 XP, 1000 Stardust e um rosto de Hoopa preso Etapa 4 de 16 “Mal-entendido sobre travessuras” (lançado no domingo, 5 de setembro) Colete recompensa – 720 poeira estelar Recompensa: 720 XP Etapa 5 a 16 Aguardando lançamento!