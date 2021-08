Como o México ajudou o Times a tirar seus jornalistas do Afeganistão

Um grupo de afegãos que trabalhava para o New York Times chegou em segurança com suas famílias na quarta-feira – não em Nova York ou Washington, mas no Aeroporto Internacional Benito Juarez na Cidade do México.

A chegada das 24 famílias foi a última parada em A fuga horrível de Cabul. O papel do México em resgatar jornalistas do The Times, e se tudo correr como planejado, o Wall Street Journal oferece um vislumbre confuso do estado do governo dos EUA, já que duas das organizações de notícias mais poderosas do país buscaram ajuda em Washington.

Autoridades mexicanas, ao contrário de suas contrapartes americanas, conseguiram contornar a burocracia de seu sistema de imigração para enviar documentos rapidamente, o que por sua vez permitiu que os afegãos voassem do aeroporto de Cabul sitiado para Doha, no Catar. Os documentos prometiam que os afegãos receberiam proteção humanitária temporária no México enquanto exploravam outras opções nos Estados Unidos ou em outro lugar.

“Agora estamos comprometidos com uma política externa que promova a liberdade de expressão, liberdades e valores feministas”, disse o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, em entrevista por telefone. Citando a tradição nacional de dar as boas-vindas a todos, desde o líder cubano da independência do século 19, Jose Martí, aos judeus alemães e sul-americanos que fugiam de golpes, ele disse que o México abriu suas portas aos jornalistas afegãos “para protegê-los e cumprir esta política”.