Como o delta se desenvolverá a seguir? Um cientista prevê como será o futuro

o COVID-19 pandemia É uma demonstração dramática da evolução em ação. A teoria da evolução explica muito do que já aconteceu, prevê o que acontecerá no futuro e sugere as estratégias de gestão mais prováveis ​​e eficazes.

Por exemplo, a evolução explica por que variável delta Está se espalhando mais rápido do que a cepa original de Wuhan. Isso explica o que podemos ver com as variáveis ​​futuras. Ele sugere como podemos intensificar as medidas de saúde pública para responder.

Mas Delta não é o fim da história SARS-CoV-2, o vírus que causa COVID-19. Isso é o que a teoria da evolução nos diz que acontecerá a seguir.

Lembre-me novamente, como os vírus evoluem?

evoluiu É o resultado de mutações aleatórias (ou erros) no genoma viral à medida que se reproduz. Poucas dessas mutações aleatórias Será útil para o vírus, o que oferece algumas vantagens. As cópias desses genes benéficos provavelmente permanecerão na próxima geração, por meio de um processo de seleção natural.

Novas cepas virais também podem evoluir através de Remontar, quando Vírus Adquirir genes de outros vírus ou mesmo de seus hospedeiros.

Em geral, podemos esperar evolução em favor de cepas de vírus levando a mais regressão Epidemia curva, produz mais casos mais rapidamente, o que leva a duas previsões.

Primeiro, o vírus deve se tornar mais transmissível. Uma pessoa infectada provavelmente infectará mais pessoas; Versões futuras do vírus terão um número reprodutivo maior, ou número R.

Em segundo lugar, também podemos esperar que a evolução encurte o tempo que uma pessoa leva entre infectar alguém e infectar outros (um “período de sequência” mais curto).

Ambas as mudanças esperadas são claramente boas notícias para o vírus, mas não para seu hospedeiro.

Aha, isso explica Delta

Explique esta teoria Por que a Delta está varrendo o mundo agora e substituir a cepa original de Wuhan.

A cepa original de Wuhan tinha um valor R de 2-3, mas um valor delta R de cerca de 5-6 (alguns pesquisadores dizem que este número é então é mais alto) Portanto, uma pessoa com infecção Delta tem pelo menos duas vezes mais probabilidade de infectar tantas pessoas do que a cepa Wuhan original.

Também há evidências de que a Delta tem um arquivo Período de série muito mais curto Comparado com a cepa original de Wuhan.

Isso pode estar relacionado a Carga viral mais alta (mais cópias de vírus) em uma pessoa infectada com delta em comparação com cepas anteriores. Isso pode permitir que o Delta passe mais cedo após a infecção.

Uma carga viral mais alta também pode tornar a transmissão delta mais fácil de no ar fresco e depois”conexão transitória“

As vacinas afetam o desenvolvimento do vírus?

Sabemos que as vacinas COVID-19 projetadas para proteger contra a cepa Wuhan original funcionam contra a Delta, mas funcionam menos efetivo. A teoria da evolução prevê isso. Variantes virais que podem escapar das vacinas têm uma vantagem evolutiva.

Então podemos esperar corrida armamentista Entre os desenvolvedores de vacinas e o vírus, à medida que as vacinas tentam acompanhar a evolução viral. É por isso que provavelmente veremos que corremos regularmente tiros de reforço, projetado para contornar essas novas variáveis, assim como vemos nas vacinas potenciadas contra a gripe.

Vacinas para o covid-19 reduza sua chance Eles podem transmitir o vírus a outras pessoas, mas não evitam completamente a transmissão. A teoria da evolução nos dá uma história preventiva.

lá troca Entre a transmissibilidade e a extensão em que uma pessoa está infectada (virulência) com a maioria dos microrganismos causadores de doenças. Isso ocorre porque você precisa de uma certa carga viral para poder transmitir.

Se as vacinas não forem 100% eficazes na prevenção da transmissão, podemos esperar uma mudança no trade-off em direção a uma maior virulência. Em outras palavras, como efeito colateral da transmissão do vírus de pessoas vacinadas, com o tempo, prevê a teoria, ele se tornará mais nocivo para pessoas não vacinadas.

E quanto às variáveis ​​futuras?

No curto prazo, é muito provável que a evolução continue a “sintonizar” o vírus:

O valor de R continuará a aumentar (mais pessoas serão infectadas em uma geração)

O período de série diminuirá (as pessoas se tornarão contagiosas mais cedo)

As variantes tornarão as vacinas menos eficazes (evasão da vacina).

Mas não sabemos até onde essas mudanças podem ir e com que rapidez.

Alguns cientistas acham que o vírus já pode estar chegando perto. ”pico de aptidãoNo entanto, ainda pode Alguns truques na manga.

O Grupo de Aconselhamento Científico sobre Emergências do Governo do Reino Unido (SAGE) recentemente Cenários explorados para a evolução a longo prazo do vírus.

Ela diz que quase certamente haverá uma “variação antigênica”, o acúmulo de pequenas mutações que faz com que as vacinas atuais se tornem menos eficazes, então reforços com vacinas modificadas serão necessários.

Em seguida, diz que mudanças mais dramáticas no vírus (“mudança antigênica”), que podem ocorrer por meio da recombinação com outros coronavírus humanos, é uma “possibilidade realista”. Isso exigirá uma grande reengenharia das vacinas.

O SAGE também acredita que existe uma possibilidade realista de “doença zoonótica reversa”, resultando em um vírus que pode ser mais patogênico (prejudicial) para os humanos ou capaz de escapar das vacinas existentes. Este seria um cenário em que o SARS-CoV-2 infecta animais, antes de voltar aos humanos. Já vimos a infecção de SARS-CoV-2 Vison, gatos e roedores.

Avisa que a disseminação de COVID em visons pode prejudicar o potencial da vacina #EU Centro de doenças A disseminação de variantes de COVID em fazendas de visons pode comprometer a eficácia da vacina, de acordo com uma avaliação de risco rápida publicada pelo Centro Europeu … https://t.co/ftTq78hisK #Europa pic.twitter.com/9cpjykFTCI – EUwatch (EUwatchers) 12 de novembro de 2020

O vírus se tornará mais mortal?

Versões do vírus que deixam seu hospedeiro muito doente (altamente virulento) são geralmente escolhidas contra ele. Isso ocorre porque as pessoas terão maior probabilidade de morrer ou ficarem isoladas, reduzindo a chance de transmissão do vírus a outras pessoas.

A SAGE acredita que é improvável que esse processo faça com que o vírus se torne menos virulento no curto prazo, mas essa é uma possibilidade realista a longo prazo. No entanto, SAGE diz que há uma possibilidade realista de que cepas mais virulentas possam evoluir por meio de recombinação (que é o que outros coronavírus fazem).

Portanto, a resposta a essa pergunta importante é que não sabemos realmente se o vírus se tornará mais mortal com o tempo. Mas não podemos esperar que o vírus magicamente se torne inofensivo.

Os humanos evoluirão para alcançá-los?

Infelizmente, a resposta é não. ”Os humanos não se reproduzem rápido o suficiente e acumulam mutações favoráveis ​​o suficiente para ficar à frente do vírus.

O vírus também não mata a maioria das pessoas que infecta. E em países com sistemas de saúde com bons recursos, não mata muitas pessoas em idade reprodutiva. Portanto, não há “pressão seletiva” sobre os humanos para que sofram uma mutação positiva e fiquem à frente do vírus.

E as epidemias no futuro?

Finalmente, a teoria da evolução traz um alerta sobre futuras pandemias.

Uma mutação genética permite que um vírus em uma espécie misteriosa e relativamente rara (como os morcegos) alcance as espécies mais comuns e difundidas de animais de grande porte no planeta – os humanos – será altamente escolhido para.

Então podemos esperar epidemias no futuro Quando os vírus animais são transmitidos aos humanos, exatamente como no passado.

Hamish Makloum, diretor do Centro de Saúde e Segurança Alimentar Planetária, Griffith University, Griffith University.

Este artigo foi republicado de Conversação Sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.