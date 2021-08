Como comprar um imóvel em Portugal?

Quando vir a sua propriedade de sonho em Portugal, o que deve esperar e deve estar preparado para comprar a sua propriedade?

O primeiro passo é esclarecer as características da compra, o que está incluso no preço e no contrato, bem como toda a documentação legal a proceder do vendedor.

Antes de adquirir um imóvel em Portugal, cada beneficiário deve possuir um número financeiro português, que é um número de identificação fiscal emitido pelas autoridades fiscais portuguesas. Se você for casado, seu cônjuge deve fornecer esse número, independentemente do número do imóvel. Observe também que esse número sempre o identificará como contribuinte.

Antes de prosseguir, você precisa saber quanto pagará pelos impostos associados à sua aquisição. Os impostos são baseados no preço do imóvel ou no valor do imóvel avaliado no departamento fiscal. Se o preço de compra for inferior a € 1.000.000 e 7,5 por cento inferior a 1.000.000, você pode medir o imposto de selo de 0,8 por cento e o imposto de transferência de propriedade de 0 por cento a 6 por cento.

Depois de coletar os documentos legais e seu número financeiro, a próxima etapa para garantir o contrato é emitir um contrato de reserva ou contrato de compra e penhor, que especificará todos os termos e condições acordados com o vendedor, incluindo o preço do imóvel, o termos de pagamento, a data e condições de conclusão e aviso prévio. Se houver, de acordo com os custos, garantias, atrasos, violação de contrato, jurisdição, preço da empresa imobiliária relevante e estoque de móveis e equipamentos e outras circunstâncias de propriedade .

A intervenção de mediador imobiliário deve ser comunicada em Portugal. Se esta informação for omitida do contrato, você enfrentará uma penalidade apropriada por desobediência.

Em um contrato de penhor, um contrato de depósito é feito entre as partes a ser pago na assinatura do contrato, e todas as condições devem ser respeitadas por ambas as partes.

Concluídos todos os processos, será emitida a escritura de compra e venda e o imóvel será transferido para si e devidamente registado no Registo Predial e Fiscal, o que lhe dará total segurança.

Se você não puder comparecer a todos os procedimentos burocráticos, seu advogado poderá representá-lo e analisar todos os aspectos legais do processo de licitação, inclusive garantindo a ausência de hipotecas imobiliárias, empréstimos ou outros acordos.