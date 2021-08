Como Aaron Desner encontrou sua voz (ajudado por Taylor Swift)

“Para alguém como eu que viajou por 20 anos, raramente com mais de um mês ou dois de descanso completo da turnê, foi bom estar em casa por cerca de dois anos, estando em um lugar tão bonito”, disse ele. “Eu fiz muito mais música do que jamais fiz antes. E acho que me permitiu elevar ou forçar o que estava fazendo e levá-lo a lugares diferentes.”

Desner fundou a Big Red Machine com Justin Vernon, que se registrou como Bon Iver e é conhecido fora dos círculos independentes por trabalhar com Kanye West. O novo álbum também conta, Dessner disse, “quase todo mundo com quem já gravei”. Isso inclui seu irmão gêmeo, Bryce, que também é membro do National, junto com compositores Robin Beckenold (da Fleet of Foxes)E Anis Mitchell (O musical é baseado no mito de Orfeu e Eurídice, “Hudstown” reabrirá na Broadway em setembro), Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, Naim, Ben Howard e outros.

“Estabelecer e contribuir para uma comunidade musical é muito importante para Aaron”, escreveu Swift. “Ele trabalha tecnicamente em ‘fazer’ música, mas tudo o que ele realmente quer é tocar e compor música com seus amigos.”

Ironicamente, o amplo esforço da equipe da Big Red Machine se tornou algo muito pessoal. Quando Desner e outros músicos montaram as canções, em grande parte à distância, os temas se fundiram: memórias de infância, inocência perdida e lutas com a saúde mental. E depois de anos trabalhando em segundo plano – com o National e como produtor de outros compositores – Dessner se apresentou, por algumas músicas, como vocalista principal.