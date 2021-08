Comemore o grande dia de Jeff Bezos no espaço com um foguete compacto de US $ 69

O capitalismo trata da distribuição equitativa da riqueza com base no trabalho árduo e no mérito pessoal, razão pela qual Jeff Bezos Ganhe em 20 segundos O que um trabalhador americano médio ganha em um ano. É muito melhor que você!

Felizmente, Jeff também muito agradável O homem que está bem fundamentado e sabe como usar sua riqueza para ajudar as pessoas. Por exemplo, gaste bilhões Faça uma viagem ao espaço Em um foguete em forma de haste, eu pessoalmente achei extremamente frio. Claro, algumas pessoas dizem que a viagem foi um grande projeto de vaidade; Uma competição massiva entre bilionários egoístas e moralmente cegos, cujos trocados poderiam salvar incontáveis ​​vidas humanas com o mesmo valor intrínseco que os deles, mas é por isso que digo: Pare de ser um problema, cara !!

Se, como eu, você quer comemorar o grande dia do Sr. Bezos no espaço, então tenho algo para você: Modelo em escala 1/66 do míssil New Shepard Por $ 69,99. Sim, é isso mesmo: é um foguete compacto que custa US $ 69, o que significa que o barulho que você pode ouvir agora é a mão invisível do mercado fazendo movimentos bruscos atrás de suas costas.

Bem, embora eu claramente não esteja pessoalmente incomodado com as enormes disparidades de riqueza que Jeff Bezos incorpora, certamente ainda sou um geek que acha que foguetes e espaço são muito legais. Por este motivo, é meu dever observar que Estes Rockets os fabrica Todos os tipos de modelos Você pode equipá-lo com pequenos pacotes balísticos e atirar para o ar, o que parece ser uma maneira muito divertida de passar uma tarde. Quero dizer, os foguetes têm até pequenos paraquedas embutidos nos cones do nariz no ar para flutuar sobre eles com segurança, pelo amor de Deus! isso é legal.

Foguete Blue Origin (Quem Somos avistado via Gizmodo) $ 69,99 por si só, mas você também pode pagar $ 109,99 por um Kit inicial completo Incluindo a plataforma de lançamento, o controlador e um conjunto de motores descartáveis. O Rocket será lançado em 1º de novembro, mas você pode fazer a pré-encomenda agora. Ele quase certamente está tão perto de ir para o espaço quanto Jeff.